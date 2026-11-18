В Минагрополитики заверили, что внутренний рынок полностью обеспечен маслом, а экспорт продолжается в прогнозируемых объемах.

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Подсолнечное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Кратко:

В львовском "Эпицентре" масло "Риднокрай" продают по 2 бутылки в чек

В Минагрополитики уверяют, что дефицита масла нет

За полмесяца Украина экспортировала 230 тыс. тонн масла

В Украине ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. Это произошло на фоне российских ударов по предприятиям пищевой промышленности, хотя в профильном министерстве уверяли, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит. Объявление о лимите 18 ноября зафиксировал корреспондент издания Телеграф в торговом центре "Эпицентр" во Львове.

Масло "Риднокрай" там продают не более двух бутылок в одном чеке - ограничение касается литровых бутылок рафинированного масла этой марки. Администрация торгового центра принесла покупателям извинения за неудобства.

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Ограничение на продажу масла во Львове / Фото: Телеграф

Будет ли дефицит подсолнечного масла в Украине

Оснований для ажиотажного спроса нет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на сайте Минагрополитики. По его словам, часть маслоэкстракционных заводов временно приостановила работу после атак оккупантов.

"Речь идет о временной приостановке работы части предприятий из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак. После стабилизации ситуации и завершения необходимых восстановительных работ они вернутся к работе", - пояснил министр.

Высоцкий также подчеркнул, что мощностей в Украине хватает для переработки всего урожая подсолнечника.

"Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет", - подчеркнул Тарас Высоцкий.

Сколько масла Украина экспортирует, несмотря на атаки

В министерстве добавили, что экспорт масла продолжается в прогнозируемых объемах: с 1 по 15 ноября Украина поставила за границу 230 тыс. тонн. Минагрополитики совместно с отраслевыми ассоциациями отслеживает влияние атак на производство, а более подробную оценку потерь обещают дать по результатам анализа в течение месяца.

Как пишет Forbes Украина, 12 ноября агрохолдинг Kernel остановил все свои маслоэкстракционные заводы. Впоследствии работу приостановили "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и завод "Потоки" корпорации Алеф в Днепре.

Стоит ли украинцам запасаться маслом

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду отметил, что Украина производит масла значительно больше, чем потребляет, однако цены на него зависят от мировых рынков.

"Цены на масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высоки. Хотя в Украине наблюдается перепроизводство масла: мы производим около 4 млн тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн", - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, стоит ли делать запасы продуктов, Марчук призвал не поддаваться панике.

"Дефицита не будет, поэтому создавать панику и проблему не нужно", - подчеркнул он.

Цены на продукты - новости по теме

Как сообщал Главред, 13 ноября министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил об отсутствии угрозы дефицита подсолнечного масла. Заявление он сделал в эфире телемарафона. По словам чиновника, имеющихся мощностей хватает, чтобы за сезон переработать весь собранный урожай.

Также в октябре аграрии предупреждали о подорожании хлеба. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал рост цен на 6–10 % до конца 2026 года. По его оценке, каждый месяц хлеб будет дорожать на 1,5–2 %.

Кроме того, эксперты оценили, что будет происходить с ценами зимой. В ноябре экономисты дали неутешительный прогноз относительно цен на продукты до конца года. Среди прочего, речь шла о причинах подорожания продуктов питания и рисках дефицита.

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