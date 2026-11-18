Кратко:
- В львовском "Эпицентре" масло "Риднокрай" продают по 2 бутылки в чек
- В Минагрополитики уверяют, что дефицита масла нет
- За полмесяца Украина экспортировала 230 тыс. тонн масла
В Украине ввели ограничения на продажу подсолнечного масла. Это произошло на фоне российских ударов по предприятиям пищевой промышленности, хотя в профильном министерстве уверяли, что дефицит подсолнечного масла Украине не грозит. Объявление о лимите 18 ноября зафиксировал корреспондент издания Телеграф в торговом центре "Эпицентр" во Львове.
Масло "Риднокрай" там продают не более двух бутылок в одном чеке - ограничение касается литровых бутылок рафинированного масла этой марки. Администрация торгового центра принесла покупателям извинения за неудобства.
Будет ли дефицит подсолнечного масла в Украине
Оснований для ажиотажного спроса нет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на сайте Минагрополитики. По его словам, часть маслоэкстракционных заводов временно приостановила работу после атак оккупантов.
"Речь идет о временной приостановке работы части предприятий из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак. После стабилизации ситуации и завершения необходимых восстановительных работ они вернутся к работе", - пояснил министр.
Высоцкий также подчеркнул, что мощностей в Украине хватает для переработки всего урожая подсолнечника.
"Внутренний рынок Украины полностью обеспечен маслом, а имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства по поводу обеспечения внутреннего рынка нет", - подчеркнул Тарас Высоцкий.
Сколько масла Украина экспортирует, несмотря на атаки
В министерстве добавили, что экспорт масла продолжается в прогнозируемых объемах: с 1 по 15 ноября Украина поставила за границу 230 тыс. тонн. Минагрополитики совместно с отраслевыми ассоциациями отслеживает влияние атак на производство, а более подробную оценку потерь обещают дать по результатам анализа в течение месяца.
Как пишет Forbes Украина, 12 ноября агрохолдинг Kernel остановил все свои маслоэкстракционные заводы. Впоследствии работу приостановили "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и завод "Потоки" корпорации Алеф в Днепре.
Стоит ли украинцам запасаться маслом
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду отметил, что Украина производит масла значительно больше, чем потребляет, однако цены на него зависят от мировых рынков.
"Цены на масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высоки. Хотя в Украине наблюдается перепроизводство масла: мы производим около 4 млн тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн", - пояснил эксперт.
Отвечая на вопрос, стоит ли делать запасы продуктов, Марчук призвал не поддаваться панике.
"Дефицита не будет, поэтому создавать панику и проблему не нужно", - подчеркнул он.
Цены на продукты - новости по теме
Как сообщал Главред, 13 ноября министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил об отсутствии угрозы дефицита подсолнечного масла. Заявление он сделал в эфире телемарафона. По словам чиновника, имеющихся мощностей хватает, чтобы за сезон переработать весь собранный урожай.
Также в октябре аграрии предупреждали о подорожании хлеба. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал рост цен на 6–10 % до конца 2026 года. По его оценке, каждый месяц хлеб будет дорожать на 1,5–2 %.
Кроме того, эксперты оценили, что будет происходить с ценами зимой. В ноябре экономисты дали неутешительный прогноз относительно цен на продукты до конца года. Среди прочего, речь шла о причинах подорожания продуктов питания и рисках дефицита.
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