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К концу года цены взлетят на 10%: продукт первой необходимости быстро дорожает

Мария Николишин
28 октября 2026, 11:28
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Производители не в состоянии повлиять на основные факторы роста себестоимости, поэтому осенью и зимой цены могут расти быстрее.
К концу года цены взлетят на 10%: продукт первой необходимости быстро дорожает
Что будет с ценами на хлеб в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Хлеб ежемесячно дорожает на 1,5–2%
  • К концу 2026 года цена вырастет на 6–10%
  • Снижение цен на муку не остановит рост стоимости

Хлеб в Украине продолжит дорожать и в конце года: в супермаркетах и магазинах его цена традиционно растет на 1,5-2% ежемесячно, а в ноябре и декабре темпы роста могут ускориться. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новости.LIVE.

"К концу 2026 года хлеб подорожает на 6–10%. Это связано с ростом себестоимости, в частности из-за расходов на электроэнергию и логистику. Эти факторы играют очень большую роль именно в хлебопроизводстве", - подчеркнул он.

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Отдельная статья расходов - доставка. По его словам, хлебопроизводители вынуждены собственным транспортом развозить продукцию как в крупные сети и торговые центры, так и в небольшие магазины.

Поэтому каждое подорожание топлива сказывается на конечной цене: компании пытаются хотя бы частично возместить свои значительные расходы.

Марчук добавил, что даже если хороший урожай сделает муку дешевле, на полке хлеб не подешевеет. Сырье - лишь одна из составляющих, а другие факторы влияют на стоимость буханки гораздо сильнее. К ним эксперт относит:

  • логистику, в частности хранение продукции на складах;
  • затраты на энергоносители;
  • обеспечение энергонезависимости производства - генераторы и топливо для них;
  • обстрелы предприятий и логистической инфраструктуры;
  • заработные платы.
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит гречки в Украине

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отметил, что гречка в Украине за год подорожала примерно вдвое, а только за последний месяц прибавила в цене еще 11–12%. В октябре средняя розничная стоимость килограмма крупы составляет 82–85 грн против примерно 75 грн в сентябре.

По его словам, несмотря на скромные результаты уборки урожая, опасаться исчезновения крупы из магазинов не стоит - другой вопрос, как будет меняться баланс рынка до конца сезона.

"Физического дефицита не будет. Общее предложение в сезоне 2026/27, с учетом начальных запасов (58 тыс. тонн), оценивается в 121 тыс. тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 100 тыс. тонн", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине третью неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Сейчас местные тепличные комбинаты предлагают их по 55–80 грн за килограмм, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также стремительно растут цены на огурцы. Причина - прохладная погода, которая привела к существенному сокращению объемов предложения. В среднем за неделю огурцы подорожали на 32%.

Кроме того, в Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

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О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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