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США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

Анна Косик
27 октября 2026, 22:09
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Москва пытается договориться о новых смягчениях американских санкций.
США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с
Кремль хочет извлечь больше выгоды из налаживания контактов с Вашингтоном / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное:

  • США рассматривают возможность снятия санкций с РФПИ
  • Москва добивается ослабления ограничений в рамках переговоров о дизельном топливе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это главный государственный инвестиционный фонд страны-агрессора России, который возглавляет Кирилл Дмитриев.

Москва добивается этого шага в ходе переговоров об участии фонда в поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание The New York Times.

видео дня

Представитель американской администрации подтвердил, что заявку фонда рассматривают в установленном порядке. По его словам, это часть усилий, направленных на улучшение отношений Вашингтона с Москвой и завершение войны.

Чиновник говорил на условиях анонимности и назвал Дмитриева полезным посредником для американской стороны.

Издание отмечает, что эта инициатива показывает, как Кремль использует оживление дипломатии вокруг войны в Украине для собственной повестки дня, которая имеет мало общего с миром.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

США могут снять ограничения с "черной кассы" Путина

Снятие ограничений с многомиллиардного РФПИ означало бы существенный отход от многолетней политики США, которая опиралась на экономическое давление на Москву.

Фонд вложил миллиарды долларов в российские компании, часто совместно с инвесторами из Ближнего Востока и других регионов, тем самым расширяя глобальное влияние Кремля.

"Администрация Джо Байдена ввела санкции против фонда через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда Вашингтон охарактеризовал его как "чёрную кассу" Путина и символ российской клептократии", - говорится в статье.

Как Путин может использовать снятие санкций США - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Кремль попытается использовать нынешние решения Дональда Трампа, чтобы выстроить с США двусторонний трек, не привязанный к мирному процессу.

Ближайшие шаги Кремля, по мнению политолога, будут направлены на то, чтобы превратить нынешнее потепление отношений с Вашингтоном в стабильный канал взаимодействия. Энергетические соглашения, которые уже обсуждают Москва и Вашингтон, эксперт считает лишь верхушкой айсберга.

Снятие санкций с РФ - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп приостановил введение ключевых санкций против России и рассматривает возможность дальнейшего ослабления ограничений на торговлю российскими энергоносителями.

Ранее сообщалось, что администрация президента США может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

Накануне Дональд Трамп приостановил на 60 дней применение санкций и пошлин против России, предусмотренных "законом Грема", который он сам подписал всего месяц назад.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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