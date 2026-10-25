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Трамп недооценил Путина: аналитик назвал единственный способ заставить РФ пойти на мир

Дарья Пшеничник
25 октября 2026, 11:16
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Томас Райт считает, что Вашингтон должен убедить Кремль в том, что продолжение войны обойдётся ему дороже, чем её прекращение.
Трамп недооценил Путина: аналитик назвал единственный способ заставить РФ пойти на мир
Почему экономические уступки не остановят войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

видео дня
  • Экономические стимулы не заставят Путина пойти на мир
  • Уступки Трампа убеждают Кремль, что время на его стороне
  • США должны усилить ПВО Украины и давление на Москву

Ставка Дональда Трампа на экономические выгоды для Кремля не заставит Россию заключить мир с Украиной. Чтобы изменить расчеты Москвы, Вашингтону нужно усилить давление на нее и помочь Киеву укрепить оборону, считает старший научный сотрудник Brookings Institution Томас Райт, сообщает The Atlantic.

В качестве примера аналитик обращается к 1965 году. Тогда президент США Линдон Джонсон предложил Северному Вьетнаму масштабную экономическую помощь, если тот прекратит гибридную агрессию против Южного Вьетнама. Ханой отклонил это предложение. По мнению Райта, этот пример показывает, что деньги мало значат для государств, руководствующихся национализмом, идеологией и геополитическим соперничеством.

По мнению автора, нынешний хозяин Белого дома повторяет ошибочный расчет своего предшественника и недооценивает мотивы кремлевского правителя.

"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир. (…) Наивность, стоящую за этим, возможно, можно было бы простить, если бы Путин был новым лидером без какого-либо опыта, но он - известная личность. Украина - его одержимость, его белый кит. Он хочет покорить её и доказал, что готов заплатить огромную цену за достижение этой цели", - пишет Райт.

Санкции, "Большая семерка" и дизель: что Вашингтон предлагал Москве

По словам Райта, в начале второго срока Трамп хотел быстро остановить войну. Для этого он рассчитывал заморозить линию фронта и добиться отказа Киева от членства в НАТО. Однако вместо усиления военной помощи Украине и санкций против России администрация сделала ставку на экономические договоренности с Москвой.

Это направление в переговорной команде взял на себя бизнесмен и друг президента Стив Виткофф, который искал компромиссы с российским финансистом Кириллом Дмитриевым. В предыдущих предложениях фигурировали снятие санкций, совместные американо-российские бизнес-проекты и возвращение России в "Группу семи". Диалог затормозился из-за требования Путина отдать России дополнительные украинские территории.

Впоследствии дипломатические контакты дополнили договоренности о поставках российского дизельного топлива на рынок США и мировые рынки. Кроме того, в Вашингтоне обсуждали, можно ли вернуть Москве часть замороженных активов в обмен на частичное прекращение огня.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Главред - инфографика

Ставка на давление вместо уступок

Райт считает, что заигрывание с Кремлем экономическими бонусами только ухудшило отношения между Вашингтоном и Киевом. Между тем Россия, по его оценке, планирует использовать зиму, чтобы массированными ударами по энергетике истощить Украину. Также Москва может расширить диверсионную кампанию против европейских партнеров Киева.

Изменить логику Кремля, по мнению аналитика, можно только усилением давления. США должны поставлять Украине средства противовоздушной обороны, помогать ей наносить потери российским войскам и поддерживать европейских союзников в противодействии российским атакам. Без этого у Москвы нет причин спешить с миром.

"Путин, похоже, считает, что время на его стороне. Поступки Трампа укрепляют это убеждение", - отмечает Райт.

Дополнительным аргументом на переговорах автор называет американский избирательный цикл. После следующих президентских выборов администрация США может занять более жесткую позицию в отношении России, и Вашингтон мог бы использовать эту перспективу, чтобы склонить Кремль к соглашению на приемлемых для Украины условиях.

Ключевую задачу американского лидера аналитик видит в том, чтобы изменить для Кремля соотношение цены и выгоды.

"Чтобы добиться прекращения огня, теперь он должен убедить Путина, что война обойдется дороже, чем мир", - заключает Райт.

Почему США перекладывают ответственность за войну на Украину

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко говорил, что Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс.

По его словам, соглашение с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение о прекращении войны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате "Украина - США - Россия" может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран станет возможным позднее.

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Об источнике: The Atlantic

The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, сообщает Википедия.

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