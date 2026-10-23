Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

22-я поправка к Конституции запрещает Трампу переизбираться снова.

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Трамп нашел повод обойти запрет на третий срок в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, Офис президента Украины

Кратко:

Трамп хочет обойти запрет на третий президентский срок в США

Экс-президент изучил ограничения Конституции США

Позиция обоснована претензиями к выборам 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что "имеет право" баллотироваться на третий срок, хотя и признал, что закон предусматривает иное.

Как сообщает американский телеканал CNN, глава Белого дома апеллировал к утверждениям о массовых фальсификациях во время выборов 2020 года, которые так и не были доказаны.

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"Я считаю, что имею право баллотироваться снова. Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", - объяснил свою позицию Трамп.

Ранее он неоднократно намекал на возможность баллотирования на третий срок, а позже категорически исключал такую возможность.

"Думаю, закон предусматривает – я не уверен на 100%, – но, по моему мнению, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку", – сказал он в Су-Фолсе, намекая на 22-ю поправку к Конституции США, которая ограничивает количество переизбраний на пост президента двумя сроками.

Однако уже через несколько минут он заявил, что "имеет право" баллотироваться, утверждая, что у него "украли победу" на выборах 2020 года.

"Они сфальсифицировали выборы. Они сфальсифицировали те выборы. Мы показали такие хорошие результаты", - пожаловался Трамп своему электорату в Айове.

После выборов в США позиции Трампа могут существенно ослабнуть: мнение эксперта

До ноября президент США Дональд Трамп продолжит агрессивную политику в отношении Украины, но после выборов в Конгресс его позиции могут существенно ослабнуть. Победа демократов способна усилить давление на американского президента и уравновесить его пророссийскую позицию, что откроет для Украины возможность рассчитывать как минимум на нейтралитет Вашингтона. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

По мнению политолога, победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может вызвать серьезное внутриполитическое противостояние. Республиканцы рискуют столкнуться с расследованиями в парламентских комитетах, а внутри их партии могут усилиться призывы к смене политического курса перед следующими президентскими выборами.

"Мой вывод и мой прогноз. До ноября истерика Трампа точно будет продолжаться. После выборов в Конгресс США это может измениться, поскольку есть основания ожидать, что республиканцы на них проиграют, причем провалятся с треском", - отметил Олещук.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Как писал Главред со ссылкой на The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил отменить ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине. Вскоре после разговора спутниковая связь на фронте стала работать стабильнее.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

В итоге украинский лидер понял послание представителей США.

"Зеленский был одним из немногих, кто временами открыто бросал Трампу вызов. Однако ему приходится тщательно рассчитывать, насколько далеко он может зайти, поскольку его страна по-прежнему зависит от Соединённых Штатов в вопросе собственного выживания, защищаясь от российского вторжения", - отмечается в материале.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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