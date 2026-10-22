Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

Американские представители дали понять Зеленскому, что его комментарии вызвали сильное раздражение Трампа.

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Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Поведение Зеленского привело главу Белого дома в ярость

Украинский лидер понял послание представителей США

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По данным издания, американские представители дали понять Зеленскому, что его комментарии вызвали сильное раздражение Трампа. Они заявили украинскому президенту, что его поведение привело главу Белого дома в ярость.

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Во время разговора Зеленский временами оспаривал претензии американской стороны, в частности, когда речь заходила о его публичных заявлениях. В один из моментов он настаивал: "Я никогда такого не говорил".

Как пишет NYT, в итоге украинский лидер понял послание представителей США.

"Зеленский был одним из немногих, кто временами открыто бросал Трампу вызов. Однако ему приходится тщательно рассчитывать, насколько далеко он может зайти, поскольку его страна по-прежнему зависит от Соединённых Штатов в вопросе собственного выживания, защищаясь от российского вторжения", - отмечается в материале.

Авторы публикации также обращают внимание на подход Трампа к международной дипломатии. По их оценке, стратегия, при которой уступки ожидаются преимущественно от другой стороны, позволяет американскому президенту добиваться своего. Его жесткая риторика заставляет многих мировых лидеров опасаться открытого противостояния с ним - из-за возможной негативной реакции или непредсказуемости его решений.

"Трамп требует уважения, редко проявляя его на деле, за исключением тех, кто подчиняется его желаниям, или тех, чьей поддержкой он пытается заручиться, в частности, автократов, таких как президент Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын", - пишет издание.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какие решения за спиной Киева решат исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Заявления Зеленского о Трампе - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 18 октября президент Зеленский откровенно рассказал о скандале с Дональдом Трампом. По его словам, Украина три дня не получала часть важных разведданных США.

Также Зеленский резко оценил ряд последних шагов со стороны США и связал их с давлением на Киев. Президент указал на конкретные технические и военные ограничения, в частности на проблему со связью и поставками, и назвал это риском для обороны страны.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Россией по прекращению войны в Украине. В то же время он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они наносят ущерб мировым рынкам топлива.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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