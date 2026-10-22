Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 08:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Американские представители дали понять Зеленскому, что его комментарии вызвали сильное раздражение Трампа.
Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США
Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Поведение Зеленского привело главу Белого дома в ярость
  • Украинский лидер понял послание представителей США

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По данным издания, американские представители дали понять Зеленскому, что его комментарии вызвали сильное раздражение Трампа. Они заявили украинскому президенту, что его поведение привело главу Белого дома в ярость.

видео дня

Во время разговора Зеленский временами оспаривал претензии американской стороны, в частности, когда речь заходила о его публичных заявлениях. В один из моментов он настаивал: "Я никогда такого не говорил".

Как пишет NYT, в итоге украинский лидер понял послание представителей США.

"Зеленский был одним из немногих, кто временами открыто бросал Трампу вызов. Однако ему приходится тщательно рассчитывать, насколько далеко он может зайти, поскольку его страна по-прежнему зависит от Соединённых Штатов в вопросе собственного выживания, защищаясь от российского вторжения", - отмечается в материале.

Авторы публикации также обращают внимание на подход Трампа к международной дипломатии. По их оценке, стратегия, при которой уступки ожидаются преимущественно от другой стороны, позволяет американскому президенту добиваться своего. Его жесткая риторика заставляет многих мировых лидеров опасаться открытого противостояния с ним - из-за возможной негативной реакции или непредсказуемости его решений.

"Трамп требует уважения, редко проявляя его на деле, за исключением тех, кто подчиняется его желаниям, или тех, чьей поддержкой он пытается заручиться, в частности, автократов, таких как президент Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын", - пишет издание.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какие решения за спиной Киева решат исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Заявления Зеленского о Трампе - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 18 октября президент Зеленский откровенно рассказал о скандале с Дональдом Трампом. По его словам, Украина три дня не получала часть важных разведданных США.

Также Зеленский резко оценил ряд последних шагов со стороны США и связал их с давлением на Киев. Президент указал на конкретные технические и военные ограничения, в частности на проблему со связью и поставками, и назвал это риском для обороны страны.

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Россией по прекращению войны в Украине. В то же время он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они наносят ущерб мировым рынкам топлива.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атаки

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атаки

10:19Война
РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

09:54Украина
РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракета

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракета

09:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Последние новости

10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

10:19

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атакиФото

09:54

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

09:54

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

09:44

США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путинамнение

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
09:20

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракетаФото

08:55

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

08:03

В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

Реклама
07:35

Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

06:44

Ночная атака на Киев: 1 жертва, более 20 раненых, повреждена станция скорой и мостФото

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

Реклама
23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

Реклама
18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

17:07

Гороскоп на сегодня, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять