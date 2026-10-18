"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

Особое внимание Зеленский уделил сразу нескольким болезненным для Киева вопросам.

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Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом / Коллаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

Зеленский надеется на изменение решений и позиции Трампа

Украина три дня не получала часть важных разведданных США

Сейчас обмен разведывательной информацией восстановлен

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп пересмотрит ряд своих последних решений и изменит подход к президенту России Владимиру Путину. В новом интервью украинский президент заявил, что Киев по-прежнему хочет доверять Соединенным Штатам и рассчитывает на сохранение союзнических отношений, однако считает некоторые шаги нынешней американской администрации ошибочными и способными сыграть на руку Москве.

Особое внимание Зеленский уделил сразу нескольким болезненным для Киева вопросам: временному прекращению передачи части американских разведывательных данных, ограничениям спутниковой связи Starlink и Starshield, смягчению санкционного давления на Россию и американской сделке по российскому дизельному топливу. Президент заявил, что совокупность этих решений создает у Путина ощущение, что Москва получает политические и экономические уступки, не прекращая войну.

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При этом Зеленский подчеркнул, что окончательно списывать США со счетов Украина не собирается.

В интервью программе Meet the Press телеканала NBC он также заявил, что Киев хочет доверять американскому президенту и рассчитывает на изменение нынешнего курса.

Зеленский надеется, что Трамп пересмотрит свои решения

Одним из центральных заявлений интервью стали слова Зеленского о личном отношении к политике Дональда Трампа. Президент Украины дал понять, что нынешние разногласия между Киевом и Вашингтоном он пока не рассматривает как окончательный разрыв отношений, однако считает, что некоторые решения Белого дома не помогают ни Украине, ни самим Соединенным Штатам.

"Я думаю, что это все ошибки. Это не поможет нам и не поможет Соединенным Штатам. Надеюсь, он изменит свои решения и свое отношение к Путину", - заявил Зеленский.

В интервью NBC президент сформулировал эту позицию несколько шире, подчеркнув, что Украина хочет доверять Трампу. По его словам, он надеется, что американский президент пересмотрит принятые решения, поскольку считает их ошибочными.

Эти слова прозвучали на фоне заметного обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. За последние дни украинские власти публично выражали недовольство решением приостановить применение новых санкций против России, проблемами с доступом к американской разведывательной информации, ограничениями спутниковой связи и давлением на Киев по вопросу ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

"Если США займут позицию России, мы не сможем победить"

Зеленский также обозначил предел возможностей Украины в случае принципиального изменения американской политики. По его словам, если Соединенные Штаты официально займут сторону России, для Украины ситуация станет критической.

Президент подчеркнул, что Вашингтон остается одним из ключевых источников технологий, вооружений и разведывательной информации, заменить которые в полном объеме в короткие сроки крайне сложно. По смыслу его заявления, речь идет не о том, что Украина немедленно прекратит сопротивление без США, а о том, что официальный переход крупнейшего союзника на сторону Москвы радикально изменил бы баланс возможностей.

Ранее Зеленский также говорил в интервью Пирсу Моргану, что для него болезненно видеть ситуацию, когда Трамп, по его мнению, выбирает одну из сторон. При этом украинский президент заявлял, что готов принять роль США как посредника между Киевом и Москвой, если Вашингтон действительно остается "посередине".

На этом фоне Зеленский вновь отверг попытки ставить его и Путина в один ряд. Украинский президент заявил, что считает такое сравнение некорректным, поскольку Россия является государством, начавшим полномасштабное вторжение, а Путин руководит страной-агрессором.

Украина три дня не получала важные разведданные США

Одним из наиболее серьезных эпизодов последних дней Зеленский назвал временную паузу в передаче разведывательной информации.

По словам президента, в течение трех дней Украина не получала от США часть данных, критически важных для раннего предупреждения о российских атаках. Особое значение имеет информация о подготовке и пусках баллистических ракет: именно американские возможности позволяют получать предупреждение еще до того, как ракеты оказываются в зоне действия украинских систем обнаружения.

Зеленский заявил, что такой информационный разрыв непосредственно влияет на способность Украины заранее предупреждать население и готовить противовоздушную оборону к отражению удара. Американские разведывательные возможности особенно важны при баллистических атаках, когда время между запуском ракеты и ее попаданием по цели может быть крайне небольшим. Украинские чиновники сообщали, что отсутствие привычных предупреждений совпало с серией российских ударов по Украине.

При этом теперь, по словам Зеленского, обмен разведданными восстановлен.

"Сейчас это работает", - сообщил президент.

Таким образом, наиболее острый этап кризиса по этому направлению на данный момент преодолен. Однако сам факт трехдневной паузы стал для Киева серьезным сигналом, поскольку показал, насколько критически важной остается американская поддержка в сфере разведки.

Почему данные США настолько важны при баллистических ударах

Зеленский отдельно подчеркнул, что речь идет не просто о дополнительной военной информации. Данные о баллистических пусках напрямую связаны с защитой городов и гражданского населения.

Украинские системы способны самостоятельно обнаруживать часть воздушных целей, однако раннее предупреждение со стороны партнеров значительно увеличивает время на реакцию. При баллистической угрозе даже несколько дополнительных минут имеют большое значение: в действие приводятся системы противовоздушной обороны, объявляется тревога, а люди получают возможность пройти в укрытия.

В середине октября украинские официальные лица уже сообщали о российских баллистических атаках, во время которых привычное предупреждение со стороны партнеров отсутствовало. На этом фоне в Киеве возникли опасения, что речь может идти о сознательном ограничении обмена данными. Впоследствии Зеленский подтвердил, что пауза действительно продолжалась три дня, однако обмен информацией затем был восстановлен.

Зеленский заявил об ограничениях Starlink и Starshield

Второй крупной темой интервью стала ситуация вокруг спутниковой связи SpaceX. Зеленский заявил, что украинская сторона столкнулась с ограничениями работы Starlink и военной спутниковой инфраструктуры, которые непосредственно отражаются на возможностях армии.

По версии украинского президента, американская сторона дала сигнал ограничить работу системы, после чего SpaceX технически реализовала соответствующие параметры.

Starlink / Инфографика: Главред

Однако здесь существует важное расхождение между сторонами. Зеленский признавал, что точно не знает, кто конкретно принял окончательное решение. Киев пытается установить, исходили ли ограничения непосредственно от администрации Трампа или от руководства SpaceX.

Сам Илон Маск заявлял, что система Starshield находится под контролем американского правительства, а ограничения ее использования определяются властями США. В то же время Дональд Трамп отрицал, что давал распоряжение ограничивать работу системы для Украины, а госсекретарь Марко Рубио также заявил, что Белый дом не отдавал приказ замедлять Starlink. Таким образом, вопрос о том, кто именно инициировал ограничения, остается предметом публичного спора.

Ограничения до сих пор полностью не сняты

По словам Зеленского, проблема не исчезла и после первых сообщений о восстановлении работы спутниковой связи.

Украинские военные утверждают, что раньше связь продолжала работать на движущихся платформах при значительно большей скорости, тогда как после изменений соединение отключается примерно при достижении 160–161 км/ч. Это особенно чувствительно для беспилотных систем, в том числе дронов-перехватчиков, которые должны быстро приближаться к российским ударным беспилотникам.

Украинская сторона провела дополнительные испытания. По данным Axios, системы тестировали на автомобилях в странах Евросоюза, где связь продолжала работать на скорости около 180 км/ч. После пересечения украинской границы соединение, по словам украинских официальных лиц, снова прекращало работу при достижении установленного ограничения. Именно поэтому Зеленский пришел к выводу, что ограничения связаны с территорией Украины, а не являются обычной технической неисправностью.

При этом американские официальные лица оспаривают такой вывод. Марко Рубио заявил, что ограничения не были намеренными, а администрация не давала распоряжения замедлять работу системы.

Зеленский: Путин чувствует себя победителем

Украинский президент связал сразу несколько последних решений Вашингтона в одну политическую картину. По его мнению, ослабление санкционного давления, договоренности вокруг российского дизельного топлива, временная пауза в разведданных и проблемы со Starlink создают для Кремля ощущение дипломатического успеха.

"Путин чувствует победу благодаря ослаблению санкций, сделке по дизелю и Starlink. Это действительно большая поддержка Путина. Здесь нужно быть очень честными", - заявил Зеленский.

Речь, в частности, идет о решении Дональда Трампа поставить на паузу новые американские санкционные ограничения против России. Соответствующий пакет должен был усилить давление на российскую энергетику, финансовый сектор и связанные с экспортом нефти структуры. Трамп объяснял свое решение интересами Соединенных Штатов, однако Зеленский предупреждает, что ослабление экономического давления Москва может воспринять как возможность продолжать войну без дополнительных последствий.

Отдельное недовольство Киева вызвали договоренности Вашингтона о закупке российского дизельного топлива. Зеленский считает, что подобные сделки дают России дополнительные доходы в момент, когда Запад, напротив, должен сокращать финансовые возможности Кремля для ведения войны. Reuters сообщал, что украинский президент публично критиковал эту договоренность, считая ее противоречащей стратегии давления на Москву.

Санкции стали еще одной причиной конфликта Киева и Вашингтона

Тема санкций заняла особое место в последних заявлениях Зеленского. Накануне президент Украины призвал американских политиков поддержать санкционный пакет, который администрация Трампа решила временно не применять.

Закон предусматривал дополнительные ограничения против российских чиновников, банков, энергетического сектора и так называемого теневого флота, который Москва использует для экспорта энергоресурсов. По мнению Киева, именно экономическое давление должно заставлять Россию выбирать между продолжением войны и все большими финансовыми потерями.

Зеленский считает противоположный подход опасным: если ограничения снимаются одновременно с сохранением российских ударов по Украине, Москва может сделать вывод, что военное давление приносит результат.

При этом Трамп настаивает, что принимаемые им решения должны отвечать интересам США. В Белом доме также отрицают утверждения о том, что американская администрация сознательно стремится ослабить Украину в пользу России.

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