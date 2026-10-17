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Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

Мария Николишин
17 октября 2026, 15:11
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Глава государства не исключает личного участия в переговорах, а в качестве минимальной цели называет энергетическое перемирие.
Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться
Когда состоятся переговоры между Украиной и США / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Главное из заявления Зеленского:

  • Умеров и Кушнер обсудили новую встречу делегаций Украины и США
  • Киев настаивает как минимум на энергетическом перемирии

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

Рабочий канал между делегациями двух стран не прерывался, а сам глава государства не исключает личного участия в следующем раунде.

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"Вчера наша переговорная группа была на связи, по крайней мере, Умеров и Кушнер разговаривали. Они договариваются о том, чтобы состоялась встреча - и я готов также встретиться с ними", - подчеркнул президент.

По его словам, первоначальный план предусматривал переговоры на европейской площадке, однако он сорвался.

"Я думаю, что они смогут найти время и возможность приехать в Брюссель. У американской стороны не получилось, но я думаю, что на этой неделе они найдут возможность, и мы найдем формат, как встретиться", - отметил Зеленский.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Минимальная цель, которую Киев ставит на данном этапе, касается ударов по критической инфраструктуре, хотя главная задача значительно шире.

"Мы поддерживаем возможность диалога, мы поддерживаем все меры, чтобы остановить Путина, по крайней мере, достичь энергетического прекращения огня. Желательно полностью прекратить эту войну, нужно с чего-то начинать. Как минимум, нужно встречаться, и эти встречи планируются", - подытожил глава государства.

Почему не стоит ожидать серьезных договоренностей по поводу войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что реальных договоренностей о завершении войны России против Украины до промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не стоит - переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением и шантажом.

Он добавил, что не представляет, как до промежуточных выборов в Конгресс США можно достичь серьезных договоренностей по поводу войны.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал эксперт.

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться
Выборы в США / Инфографика: Главред

Переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что настоящий прорыв в мирном процессе возможен только после личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, поскольку переговоры на более низком уровне такой динамики не обеспечат.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина готова уже в октябре сесть за стол трехсторонних переговоров с США и Россией и теперь ждет лишь сигнала из Москвы.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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