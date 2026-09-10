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Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 14:07
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По мнению эксперта, в ближайшие месяцы переговоры будут сопровождаться взаимным давлением со стороны обеих сторон.
Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи
Клочок рассказал, когда Украина, США и РФ могут сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное из заявлений Клочка:

  • До выборов в Конгресс США серьезных договоренностей по поводу войны не будет
  • Стороны будут оказывать давление друг на друга, постоянно повышая ставки
  • Более мощная ПВО Украины может существенно укрепить её позиции во время переговоров

Реальных договоренностей о прекращении войны России против Украины до промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не стоит - переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением и шантажом. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По его словам, пока такая встреча скорее может стать демонстрацией активности, а работа может продолжиться на уровне технических групп. В то же время Клочок предполагает, что после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября может состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России, например, 1 октября

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"Переговоры будут. Условно, могут сказать: давайте встретимся в конце сентября. Ну, встретятся, поговорят. Но раньше мы видели гораздо более высокий темп - встречи происходили чуть ли не каждые несколько дней. Сейчас все это уже растягивается. Зеленский тоже понимает, что быстро не будет", - отметил эксперт.

Он добавил, что не представляет, как до промежуточных выборов в Конгресс США можно достичь серьезных договоренностей по поводу войны. По мнению Клочка, переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал он.

Что может повлиять на переговоры

Отдельно Клочок обратил внимание на ситуацию с украинской энергетикой. Если Россия в ближайшее время начнет масштабные удары по энергетической инфраструктуре еще до начала отопительного сезона, это может свидетельствовать о ее стремлении ускорить процесс. Если же атаки дронами останутся на нынешнем уровне, РФ, по его оценке, может рассчитывать на затягивание войны до наступления холодов.

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Энергетика / Инфографика: Главред

В то же время важным фактором эксперт назвал усиление украинской противовоздушной обороны.

"Нам нужна ПВО. Если европейцы предоставят ее - а они предоставят, Германия уже говорит о новых поставках, Франция и Италия также готовят помощь, - ситуация будет другой", - подчеркнул Клочок.

Он считает, что способность Украины эффективно противостоять баллистическим ракетам может существенно укрепить ее позиции во время переговоров.

"Многое будет зависеть от ситуации в воздухе и от того, насколько стороны будут готовы к конкретным договоренностям. Но все это будет происходить под давлением шантажа", - подытожил эксперт.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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