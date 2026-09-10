Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы переговоры будут сопровождаться взаимным давлением со стороны обеих сторон.

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Клочок рассказал, когда Украина, США и РФ могут сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное из заявлений Клочка:

До выборов в Конгресс США серьезных договоренностей по поводу войны не будет

Стороны будут оказывать давление друг на друга, постоянно повышая ставки

Более мощная ПВО Украины может существенно укрепить её позиции во время переговоров

Реальных договоренностей о прекращении войны России против Украины до промежуточных выборов в Конгресс США ожидать не стоит - переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением и шантажом. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По его словам, пока такая встреча скорее может стать демонстрацией активности, а работа может продолжиться на уровне технических групп. В то же время Клочок предполагает, что после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября может состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России, например, 1 октября

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"Переговоры будут. Условно, могут сказать: давайте встретимся в конце сентября. Ну, встретятся, поговорят. Но раньше мы видели гораздо более высокий темп - встречи происходили чуть ли не каждые несколько дней. Сейчас все это уже растягивается. Зеленский тоже понимает, что быстро не будет", - отметил эксперт.

Он добавил, что не представляет, как до промежуточных выборов в Конгресс США можно достичь серьезных договоренностей по поводу войны. По мнению Клочка, переговорный процесс будет сопровождаться взаимным давлением.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал он.

Что может повлиять на переговоры

Отдельно Клочок обратил внимание на ситуацию с украинской энергетикой. Если Россия в ближайшее время начнет масштабные удары по энергетической инфраструктуре еще до начала отопительного сезона, это может свидетельствовать о ее стремлении ускорить процесс. Если же атаки дронами останутся на нынешнем уровне, РФ, по его оценке, может рассчитывать на затягивание войны до наступления холодов.

Энергетика / Инфографика: Главред

В то же время важным фактором эксперт назвал усиление украинской противовоздушной обороны.

"Нам нужна ПВО. Если европейцы предоставят ее - а они предоставят, Германия уже говорит о новых поставках, Франция и Италия также готовят помощь, - ситуация будет другой", - подчеркнул Клочок.

Он считает, что способность Украины эффективно противостоять баллистическим ракетам может существенно укрепить ее позиции во время переговоров.

"Многое будет зависеть от ситуации в воздухе и от того, насколько стороны будут готовы к конкретным договоренностям. Но все это будет происходить под давлением шантажа", - подытожил эксперт.

Patriot / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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