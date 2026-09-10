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Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 13:10
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Махачкалинский порт является важным узлом на маршруте РФ–Иран, через который перевозятся военные грузы.
Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб
Адмирал Эссен, последствия удара в Махачкале / Коллаж: Главред, фото: Kchf.ru, скриншот из видео

Главное:

  • Силы обороны нанесли удар по Махачкалинскому порту
  • В Новороссийске поражены три корабля
  • Подтверждено поражение мазутных хранилищ в Новороссийске

В ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Махачкалинский порт является единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспийском море и важным транспортно-логистическим узлом. Через него проходит маршрут РФ-Иран, по которому, в частности, осуществляются поставки военного назначения.

видео дня

"Порт играет ключевую роль в логистическом коридоре РФ–Иран через Каспийское море для обхода западных санкций. По этому маршруту осуществляются поставки военного назначения в обоих направлениях: из Ирана в РФ – компоненты и ударные БПЛА типа "Shahed", из РФ в Иран – взрывчатые вещества, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Вблизи порта дислоцирована база Каспийской флотилии РФ", - отметили в Генштабе.

После атаки ВСУ в порту вспыхнул пожар. Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

Каковы результаты атаки в Новороссийске

Кроме того, по результатам анализа дополнительных данных подтверждено поражение 9 сентября мазутных хранилищ в Новороссийске Краснодарского края. Также подтверждено поражение как минимум трёх российских кораблей - малого морского тральщика "Железняков", фрегата "Адмирал Эссен" и большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов".

Что означает "закрытие неба" над Россией - мнение эксперта

Фактическое "закрытие неба" над Россией не обязательно означает юридический запрет на полёты. Речь идёт о создании таких условий, при которых гражданская авиация не сможет стабильно и безопасно работать. По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, ключевым направлением в таком сценарии может стать московский авиационный узел.

Для этого, по мнению эксперта, недостаточно единичных атак. Регулярное появление дронов вблизи крупных аэропортов будет вынуждать диспетчеров ограничивать или приостанавливать прием и отправку самолетов даже без прямого поражения взлетно-посадочных полос.

"Фактически нужно реализовать стратегию, схожую или аналогичную той, которую применяет Россия. То есть каждые несколько часов десятки беспилотников должны запускаться и находиться в воздушном пространстве РФ", - пояснил Долинце в комментарии УНИАН.

Еще одним фактором может стать повреждение навигационного и другого оборудования, необходимого для работы аэродромов. Проблемы с такими системами, а также ограниченное количество экипажей, имеющих допуски к сложным категориям посадки, способны дополнительно осложнить работу российских аэропортов и сделать полеты в РФ менее привлекательными для перевозчиков.

Удары по России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ВМС Украины в ночь на 9 сентября нанесли удар по фрегату "Адмирал Эссен" в Новороссийске. По данным пресс-службы, для атаки была применена ракета "Нептун". На палубной надстройке фрегата во время атаки возник пожар.

Astra сообщила, что дроны преодолели более 1400 км и атаковали Махачкалу в ночь на 10 сентября. В релизе говорится, что морской порт в Махачкале был поражён и на его территории возник пожар. М

Президент Зеленский сообщил, что ВСУ нанесли удары по восьми объектам в тылу РФ, среди которых названы нефтеперерабатывающий завод и порт в Дагестане. Под ударами также оказались объекты в Московской, Воронежской, Астраханской и Брянской областях.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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