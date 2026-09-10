Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

Синоптик предупредила о резком изменении температуры воздуха в большинстве областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 11–13 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в большинстве областей Украины вернётся похолодание

Какая будет погода в Украине в ближайшие выходные

Когда в Киеве температура опустится до +14

Погода в Украине в пятницу, 11 сентября, будет самой прохладной в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15+19 градусов. Похолодание вызовет холодный атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По её словам, воздух станет свежее также в северных областях Украины. Речь идёт о Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

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Синоптическая карта / фото: facebook.com/tala.didenko

"Похолодание охватит также Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области. В этих регионах максимальная температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 11 сентября / фото: скриншот с meteoprog

На остальной территории Украины, а это южная часть, восточные области, Днепропетровская область, - еще сохранится высокая температура воздуха. Днем 11 сентября здесь ожидается +25+30 градусов.

"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины, а в субботу осадки распространятся также на север и на часть центральных областей", - добавила синоптик.

Погода в Украине 12 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 11-12 сентября

В столице в пятницу ожидается комфортная погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +23 градусов, существенных осадков не предвидится.

Погода в Киеве 11 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Но уже 12 сентября, в субботу, в Киеве прогнозируют сильный дождь, особенно утром. Также в столице станет холоднее. Температура воздуха повысится максимум до +14+15 градусов.

Погода в Киеве 12 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине на выходные

В воскресенье погода стабилизируется, антициклон принесет сухую воздушную массу, максимальная температура воздуха на западе, на севере и в центральных областях поднимется до +20+24 градусов. На юге, востоке и в Днепропетровской области по-прежнему будет +25+30 градусов.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

"В ближайшее время ожидается переменчивая погода, будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30 до +15 градусов", - подытожила Диденко.

Погода в Украине 13 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в течение недели, до 13 сентября, будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом.

Ранее сообщалось, что приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы вызовет 10 сентября небольшое похолодание в западных областях Украины.

Накануне стало известно, что в Украине царит молодое бабье лето. Оно наступило раньше, чем ожидалось. Классическое бабье лето в Украине может наступить уже в октябре.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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