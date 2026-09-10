Резкое похолодание с дождями надвигается на Украину: насколько снизится температура

Вы узнаете:
- Когда в большинстве областей Украины вернётся похолодание
- Какая будет погода в Украине в ближайшие выходные
- Когда в Киеве температура опустится до +14
Погода в Украине в пятницу, 11 сентября, будет самой прохладной в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15+19 градусов. Похолодание вызовет холодный атмосферный фронт.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По её словам, воздух станет свежее также в северных областях Украины. Речь идёт о Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"Похолодание охватит также Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области. В этих регионах максимальная температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 градусов", - отметила Диденко.
На остальной территории Украины, а это южная часть, восточные области, Днепропетровская область, - еще сохранится высокая температура воздуха. Днем 11 сентября здесь ожидается +25+30 градусов.
"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины, а в субботу осадки распространятся также на север и на часть центральных областей", - добавила синоптик.
Погода в Киеве 11-12 сентября
В столице в пятницу ожидается комфортная погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +23 градусов, существенных осадков не предвидится.
Но уже 12 сентября, в субботу, в Киеве прогнозируют сильный дождь, особенно утром. Также в столице станет холоднее. Температура воздуха повысится максимум до +14+15 градусов.
Погода в Украине на выходные
В воскресенье погода стабилизируется, антициклон принесет сухую воздушную массу, максимальная температура воздуха на западе, на севере и в центральных областях поднимется до +20+24 градусов. На юге, востоке и в Днепропетровской области по-прежнему будет +25+30 градусов.
"В ближайшее время ожидается переменчивая погода, будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30 до +15 градусов", - подытожила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине в течение недели, до 13 сентября, будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом.
Ранее сообщалось, что приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы вызовет 10 сентября небольшое похолодание в западных областях Украины.
Накануне стало известно, что в Украине царит молодое бабье лето. Оно наступило раньше, чем ожидалось. Классическое бабье лето в Украине может наступить уже в октябре.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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