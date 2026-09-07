Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине во вторник
- Как долго продлится молодое бабье лето
Погоду в Украине во вторник, 8 сентября, будет определять антициклон, поэтому удастся насладиться теплом и солнцем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра ожидается сухая воздушная масса, много солнца и комфортная температура воздуха.
В большинстве областей температура воздуха составит +22…+25 градусов, на западе до +28 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 8 сентября также ожидается комфортная погода - без осадков, солнечно. Температура будет колебаться от +22 до +23 градусов.
Синоптик подчеркнула, что 9 и 10 августа в столице потеплеет еще на несколько градусов.
Сколько дней продержится теплая погода
Диденко добавила, что в течение среды и четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.
"По некоторым признакам, сейчас в Украине царит молодое бабье лето, часто оно бывает с 28 августа по 11 сентября. Мы привыкли к классическому бабьему лету, которое наступает в октябре, но и сейчас можем наслаждаться ранним бабьим летом", - подытожила она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, с 7 по 13 сентября, будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом. Самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных регионах страны и Крыму.
Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что среднемесячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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