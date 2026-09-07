Украину накроет почти летняя жара: когда температура подскочит до +30 градусов

Синоптик отметила, что сейчас в Украине царит молодое бабье лето.

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Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине во вторник

Как долго продлится молодое бабье лето

Погоду в Украине во вторник, 8 сентября, будет определять антициклон, поэтому удастся насладиться теплом и солнцем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра ожидается сухая воздушная масса, много солнца и комфортная температура воздуха.

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В большинстве областей температура воздуха составит +22…+25 градусов, на западе до +28 градусов.

Погода 8 сентября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 8 сентября также ожидается комфортная погода - без осадков, солнечно. Температура будет колебаться от +22 до +23 градусов.

Синоптик подчеркнула, что 9 и 10 августа в столице потеплеет еще на несколько градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Сколько дней продержится теплая погода

Диденко добавила, что в течение среды и четверга в Украине будет приятная, почти летняя погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.

"По некоторым признакам, сейчас в Украине царит молодое бабье лето, часто оно бывает с 28 августа по 11 сентября. Мы привыкли к классическому бабьему лету, которое наступает в октябре, но и сейчас можем наслаждаться ранним бабьим летом", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, с 7 по 13 сентября, будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом. Самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных регионах страны и Крыму.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что среднемесячная температура воздуха в сентябре прогнозируется в пределах +11…+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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