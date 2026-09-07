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"Согласен с Путиным": еврокомиссар назвал истинную причину войны в Украине

Мария Николишин
7 сентября 2026, 07:23обновлено 7 сентября, 08:10
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Еврокомиссар по обороне и космосу иронично поддержал кремлевский тезис об "устранении первопричин" войны, придав ему противоположный смысл.
'Согласен с Путиным': еврокомиссар назвал истинную причину войны в Украине
Кубилюс назвал истинную первопричину войны / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное:

  • Кубилюс назвал Путина главной первопричиной войны
  • Еврокомиссар упомянул оккупацию Крыма и вторжение 2022 года

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о необходимости "устранить первопричины" войны против Украины. Об этом он написал в соцсети X.

"Это первый раз, когда я согласен с Путиным: настоящие "первопричины войны" должны быть устранены", - отметил еврокомиссар.

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В то же время Кубилюс пояснил, что под "первопричинами" он подразумевает совсем не то, о чем постоянно говорит Кремль.

По его словам, истинной причиной войны является сам Владимир Путин, его решение оккупировать Крым и начать полномасштабное вторжение.

"После обсуждения с представителями США того, как достичь мира в войне Путина против Украины, Путин вновь заявил, что самое важное - устранить первопричины войны. Первопричины войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году", - подчеркнул Кубилюс.

Стоит ли рассчитывать на скорое окончание войны

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко отметил, что активизация переговоров между США, Украиной и Россией еще не означает, что боевые действия завершатся в ближайшее время.

По его словам, дипломатическая активность сама по себе не свидетельствует о готовности России прекратить боевые действия.

"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина допускает возобновление переговоров с Россией, однако самые сложные вопросы, в частности территориальный, могут быть окончательно урегулированы только на уровне глав государств.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американская сторона надеется в ближайшее время вернуться к трехстороннему формату переговоров между Украиной, США и Россией.

В то же время издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин, как и прежде, не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, не соответствующих интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали более жесткими на фоне уверенности российских властей в собственном военном превосходстве.

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О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112-й бригады 128-го батальона Терробороны в должности командира 4-й роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахилл"), пишет Википедия.

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