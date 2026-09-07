'Согласен с Путиным': еврокомиссар назвал истинную причину войны в Украине

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- Кубилюс назвал Путина главной первопричиной войны
- Еврокомиссар упомянул оккупацию Крыма и вторжение 2022 года
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о необходимости "устранить первопричины" войны против Украины. Об этом он написал в соцсети X.
"Это первый раз, когда я согласен с Путиным: настоящие "первопричины войны" должны быть устранены", - отметил еврокомиссар.видео дня
В то же время Кубилюс пояснил, что под "первопричинами" он подразумевает совсем не то, о чем постоянно говорит Кремль.
По его словам, истинной причиной войны является сам Владимир Путин, его решение оккупировать Крым и начать полномасштабное вторжение.
"После обсуждения с представителями США того, как достичь мира в войне Путина против Украины, Путин вновь заявил, что самое важное - устранить первопричины войны. Первопричины войны - это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году", - подчеркнул Кубилюс.
Стоит ли рассчитывать на скорое окончание войны
Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко отметил, что активизация переговоров между США, Украиной и Россией еще не означает, что боевые действия завершатся в ближайшее время.
По его словам, дипломатическая активность сама по себе не свидетельствует о готовности России прекратить боевые действия.
"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина допускает возобновление переговоров с Россией, однако самые сложные вопросы, в частности территориальный, могут быть окончательно урегулированы только на уровне глав государств.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американская сторона надеется в ближайшее время вернуться к трехстороннему формату переговоров между Украиной, США и Россией.
В то же время издание Bloomberg писало, что российский диктатор Владимир Путин, как и прежде, не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, не соответствующих интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали более жесткими на фоне уверенности российских властей в собственном военном превосходстве.
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О персоне: Юрий Федоренко
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112-й бригады 128-го батальона Терробороны в должности командира 4-й роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахилл"), пишет Википедия.
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