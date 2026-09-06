"Есть основания": комбриг назвал реальные перспективы прекращения войны

Военный призвал украинцев не связывать надежды на скорое окончание войны исключительно с дипломатическими усилиями.

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Комбриг назвал реальные перспективы прекращения войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/fedorenkoyurii, росСМИ

Кратко:

Россия располагает ресурсами для продолжения войны

РФ постепенно сталкивается с последствиями затяжной войны

Россия может столкнуться с серьезными внутренними проблемами

Активизация переговоров между США, Украиной и Россией еще не означает, что боевые действия завершатся в ближайшее время. Украине не стоит воспринимать дипломатические контакты как гарантию скорого прекращения войны. Такое мнение высказал в Facebook командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По словам военного, в последние дни информационное пространство вновь заполнили сообщения о возможном завершении войны и новых инициативах по прекращению огня. Однако дипломатическая активность сама по себе не свидетельствует о готовности России остановить боевые действия.

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"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что подобные информационные волны способны формировать у украинцев чрезмерные ожидания относительно скорого окончания войны.

Комбриг напомнил и о реакции Москвы на предыдущие предложения Киева о перемирии. По его словам, вместо уменьшения интенсивности боевых действий Россия отвечала дальнейшим усилением эскалации.

Аналогичная ситуация, как отметил Федоренко, сохраняется и непосредственно на линии фронта. Украинские Силы обороны намеревались придерживаться режима тишины с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Однако, по словам военного, одностороннее прекращение огня невозможно, если противник не предпринимает аналогичных шагов.

"Мы видим, что враг игнорирует любую инициативу, направленную на деэскалацию, продолжает оказывать давление и, разумеется, получает адекватный ответ", - написал Федоренко.

При этом командир считает, что нынешние контакты американских представителей с Москвой и Киевом все же могут иметь важное практическое значение. Речь, по его оценке, идет о создании определенного переговорного механизма, который впоследствии позволит решать конкретные вопросы.

Одним из первых результатов такого механизма может стать ускорение процессов обмена военнопленными. Однако полноценную роль переговорная площадка, по мнению Федоренко, сможет сыграть только тогда, когда появятся реальные предпосылки для прекращения огня.

Военный считает, что Россия пока располагает ресурсами для продолжения войны. Кроме того, Кремль может рассчитывать на ухудшение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период. Поэтому Москва, как полагает Федоренко, вряд ли пойдет на прекращение боевых действий до тех пор, пока будет видеть возможности для дальнейшей эскалации.

Вместе с тем, по его оценке, российская сторона постепенно сталкивается с последствиями затяжной войны и продолжает терять ресурсы в военной, экономической и социальной сферах. Именно поэтому реальные предпосылки для прекращения огня могут появиться уже в течение следующего года.

"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.

В дальнейшем, считает командир, Россия может столкнуться с еще более серьезными внутренними проблемами. Даже возможная пауза на фронте, по его мнению, не остановит процессы, которые негативно влияют на страну. Федоренко говорит о политической, экономической, социальной, демографической и экологической деградации России.

При этом военный призвал украинцев не связывать надежды на скорое окончание войны исключительно с дипломатическими усилиями. По его мнению, Украина должна продолжать укреплять обороноспособность, сохранять готовность к дальнейшей борьбе и одновременно работать над созданием условий, которые в перспективе позволят добиться прекращения войны.

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал ранее Главред, Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня на срок более чем три дня с Украиной договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.

Более трёх часов переговоров Путина со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились без каких-либо признаков прорыва. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американцы обозначили несколько вариантов возможного урегулирования, однако их содержание не раскрыл,

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

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О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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