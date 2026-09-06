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Россия готовит новое оружие для атак на Украину: "Флеш" раскрыл планы врага

Инна Ковенько
6 сентября 2026, 15:16
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Россия уже испытывает новые реактивные средства в ходе ударов по Украине.

Россия активно работает над созданием реактивных ракет
Россия активно работает над созданием реактивных ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, militaryaviation.in.ua

Главное из заявлений "Флеша":

  • Россия уже применяет "Бандероль" и "Герань-5" против Украины
  • Россия планирует и в дальнейшем развивать реактивные ракеты и другие высокоскоростные средства
  • Украина создает реактивные ракеты-перехватчики для противодействия новой угрозе

Украина работает над созданием собственных реактивных ракет-перехватчиков, которые должны противостоять новому поколению российских воздушных целей.

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В то же время РФ уже использует при атаках средства с реактивной тягой и планирует развивать это направление. Об этом в эфире телеканала"Мы – Украина" рассказал советник президента по технологическим вопросам, специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, Россия уже применяет против Украины реактивные ракеты. Среди них Бескрестнов назвал "Бандероль" - бюджетную российскую реактивную ракету. Также он отметил, что "Герань-5" уже фактически является ракетой, а не обычным беспилотником.

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Кроме того, "Флеш" упомянул российские "Дань-Т" и "Дань-М". По его словам, Россия планирует развивать это направление и в следующем году создавать новые реактивные средства.

"Россия понимает, что у нас будут реактивные перехватчики, поэтому они попытаются и дальше развивать реактивные БПЛА. Мы понимаем это и будем пытаться и дальше создавать реактивные ракеты-перехватчики для противодействия", - пояснил "Флеш".

Противодействие российским реактивным дронам - последние новости

Главред ранее писал, что Украина ускоряет разработку и производство скоростных дронов-перехватчиков, способных противодействовать реактивным "Шахедам", производство которых Россия наращивает. В то же время к отдельным направлениям создания и поставки систем ПВО планируют активнее привлекать частный бизнес, сообщил Зеленский по итогам заседания Ставки.

Кроме того, министр обороны Евгений Хмара сообщил об испытаниях четырёх перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Хмара также отметил, что испытания четырёх перехватчиков прошли в полевых условиях. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее довести решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о существенном увеличении применения реактивных беспилотников со стороны России. Он подчеркнул, что за последние четыре суток было запущено более 1500 БПЛА, около 800 из которых были реактивными. В июле применение реактивных дронов выросло примерно в пять раз по сравнению с июнем.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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О личности: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных воинских подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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