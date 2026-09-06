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Наступление РФ провалилось сразу на нескольких направлениях: ISW раскрыл ситуацию на фронте

Инна Ковенько
6 сентября 2026, 13:44
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Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на ключевых участках фронта.
Армия РФ потерпела неудачи сразу на нескольких направлениях фронта
Армия РФ потерпела неудачи сразу на нескольких направлениях фронта / Коллаж: Главред, фото: ISW, Генштаб

Кратко:

  • У РФ нет подтвержденных успехов сразу на нескольких участках фронта
  • ВСУ проводят контратаку на севере Харьковской области и в районе Славянска
  • ISW не подтвердил заявления РФ о захвате Святогорска и Куртивки

4–5 сентября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов за этот период не зафиксировано.

Украинские военные проводили контратаки и наносили удары по российским военным объектам и логистике. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска 4–5 сентября проводили ограниченные наступательные действия. Подтвержденного продвижения оккупантов ISW не зафиксировал.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск "Север", заявил, что украинские силы продвигаются вдоль железной дороги между Таратутино и Рясным. Оба населённых пункта расположены к юго-востоку от Сум.

Север Харьковской области

Российские войска атаковали на севере Харьковской области и вблизи Великого Бурлука. Подтвержденных успехов у них не было.

В то же время один из российских источников сообщил, что украинские военные контратакуют и отвоевывают утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки. Эти населенные пункты расположены к северу от Харькова.

Российские военные блогеры также заявляли о якобы окружении украинских сил между Вовчанским и Великобурлукским направлениями. Однако никаких доказательств этого они не предоставили.

Купянское направление

4–5 сентября российские войска продолжали наступать на Купянском направлении. Подтвержденного территориального продвижения оккупантов ISW не зафиксировал.

Один из российских военных блогеров заявил о продвижении российских сил к западу от Петро-Ивановки, расположенной к северо-востоку от Купянска.

Другие российские блогеры сообщали о контратаках украинских военных вблизи Западного к северу от Купянска и Двуречной к северо-востоку от города.

Участок между Ридкодубом и Новым, расположенный к юго-востоку от Боривой, остается спорным. Его называют "серой зоной". Источник, связанный с российской группировкой "Запад", заявил, что из-за постоянных боев здесь нет четкой линии фронта.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Славянское направление

Российские войска также продолжали наступательные действия на Славянском направлении, но подтвержденного продвижения не было.

Особое внимание ISW обратил на российские заявления о якобы захвате Святогорска. 5 сентября один из российских ресурсов опубликовал видео, которое должно было подтвердить присутствие российских военных в городе. Однако выяснилось, что ролик старый и был смонтирован: к архивному видео добавили новую озвучку и удалили оригинальный водяной знак.

Российский военный блогер впоследствии признал, что достоверных доказательств захвата Святогорска нет. По его словам, ближайшие российские позиции расположены примерно в 10 километрах от города.

В то же время источник, связанный с группировкой "Запад", сообщал об украинских контратаках вблизи Дробишево к северо-востоку от Славянска и к востоку от Святогорска.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Константиновское направление

5 сентября Минобороны России заявило о захвате Куртивки к северо-западу от Константиновки. Российский военный блогер предположил, что контроль над населенным пунктом оккупанты могут использовать для перерезания сообщения между Алексеево-Дружковкой и Дружковкой.

Однако ISW не обнаружил доказательств российского продвижения вблизи Кутивки. По оценке института, ближайшие подтвержденные районы, контролируемые российскими войсками, расположены примерно в 10 километрах от этого населенного пункта.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Добропольское направление

Российские войска продолжали попытки инфильтрации в районе Доброполья. По данным ISW, украинские военные нанесли удар по российским военным на юго-востоке Матяшево после попытки российской группы проникнуть на этот участок.

Российские источники при этом заявляли о захвате части зданий в Матяшево и вытеснении украинских военных из Новогришиного. Отдельные блогеры также сообщали о контратаках украинских сил в направлении Матяшево и Шевченко.

Запорожская область

На Ореховском направлении российские войска предприняли попытку инфильтрации в западной части Запорожской области.

Геолоцированное видео, обнародованное 5 сентября, свидетельствует, что украинские силы нанесли удар по российской позиции в Малой Токмачке после проникновения туда российских военных.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замкнувшемся "Волчанском котле" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.

Ранее сообщалось, что бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г. 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки местности между Дворичной и Западным в Харьковской области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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