Силы обороны восстановили контроль: в ISW сообщили о важном прорыве на фронте

Оккупантов удалось вытеснить с обширного участка фронта.

https://glavred.info/front/sily-oborony-vosstanovili-kontrol-v-isw-soobshchili-o-vazhnom-proryve-na-fronte-10792742.html Ссылка скопирована

На Купянском направлении ситуация заметно изменилась / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр, скриншот из DeepState

Что сообщили аналитики:

У украинских военных наблюдаются успехи на Купянском направлении

СОУ, вероятно, готовятся восстановить маневренность на фронте

Силы обороны Украины освободили два квадратных километра леса под Купянском. Об этом сообщили бойцы корпуса "Хартия", а аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили значение этого прорыва в Харьковской области.

Украинские военные зачистили лесную местность к юго-западу от Западного и продолжают продвижение к западу от Двуречной. Эти населенные пункты расположены к северу от Купянска.

видео дня

Купянск / Инфографика: Главред

Почему прорыв СОУ важен

Аналитики отметили, что украинские и российские военные еще с 2025 года пытаются восстановить возможность маневрировать на поле боя. И, похоже, Силы обороны сейчас прилагают немалые усилия для этого.

"Недавние украинские контратаки, в частности на Купянском направлении, и подавление российской обороны с помощью дронов, вероятно, являются частью этих усилий", - подчеркнули аналитики.

Россия может готовиться к новому наступлению

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, российские войска наращивают численность личного состава и военной техники на Славянском направлении. По оценке украинских военных, это может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению наступательных действий в районе Лимана.

При этом Силы обороны Украины продолжают проводить контратаки на отдельных участках фронта и имеют подтвержденное продвижение вблизи Доброполья. В то же время российская армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако подтвержденного продвижения оккупантов на ряде участков нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи населенного пункта Западное Купянского района Харьковской области.

Ранее оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Краматорском направлении. Враг продвинулся в районе села Никифоровка Соледарской городской общины Бахмутского района.

Накануне стало известно, что российские войска могут попытаться захватить Краматорск и Славянск в Донецкой области уже в начале 2027 года.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред