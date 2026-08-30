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В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Анна Косик
30 августа 2026, 09:57
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Синоптик предупредил об изменении погодных условий уже в первую неделю сентября.
В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября
Прогноз погоды в Украине 31 августа - 6 сентября / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как изменится погода в Украине в первые дни сентября
  • Когда в Украине похолодает

Погода в Украине на следующей неделе будет теплой и преимущественно солнечной. Только на выходных ожидается похолодание и увеличение количества осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первой половине новой рабочей недели будет повышенное атмосферное давление и будет преобладать антициклон. Поэтому небо над Украиной будет малооблачным, а дневные температуры будут достигать летних показателей.

видео дня

"Ближе к выходным погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Время от времени ветер будет усиливаться, а температура постепенно снизится на 4–7 градусов", - предупредил Кибальчич.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 31 августа

В понедельник синоптик прогнозирует кратковременные дожди, возможную грозу местами в центральных, северных и западных областях. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман.

Ветер ночью переменного направления, днем южный/юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, днем +27+32 градусов.

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября
Погода в Украине 31 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 1 сентября

Во вторник неустойчивая погода ожидается в западных, днем также в северных регионах. Пройдут грозовые дожди, днем местами ливни с градом и шквалистым ветром. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер южный/юго-западный, 5–10 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14–+19 градусов, днём +27–+32 градуса, в западных областях +23–+28 градусов.

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября
Погода в Украине 1 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 2 сентября

В среду Кибальчич прогнозирует погоду без осадков из-за влияния области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днём западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11–+17 градусов, днем +24–+29 градусов, в юго-восточной части +28–+33 градуса.

погода 2 сентября
Погода в Украине 2 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 3 сентября

В четверг на большей части территории Украины прогнозируется сухая и тёплая погода, без осадков. Только днём в северных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер ночью переменного направления, днем северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +13–+19 градусов, днем +24–+29 градусов, в южных областях и Крыму +27–+32 градуса.

Погода в Украине 4 сентября

В пятницу продолжится период сухой и теплой погоды, без значительных осадков. Только в дневное время под влиянием атмосферного фронта в западных и северных регионах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11–+18 градусов, днем +26–+31 градус, в районе Полесья и Карпатах не более +18–+23 градусов.

Погода в Украине 5 сентября

В субботу вследствие развития циклонической активности на большей части территории Украины пройдут дожди, местами с грозой, мелким градом и шквалами. Ветер западный/юго-западный, 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит около +13–+18 градусов, днём +19–+24 градуса, в юго-восточных областях и Крыму +25–+30 градусов.

Погода в Украине 6 сентября

В воскресенье в северных и восточных областях пройдут дожди, на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный/северо-западный, 7–12 м/с, на Левобережье утром и днем порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +8+13 градусов, днём будет колебаться в пределах +20+25 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 августа погодные условия в Украине будут определяться малоподвижным антициклоном и его выступом над Восточной Европой. Лишь в западных регионах малоактивные атмосферные фронты станут причиной большего количества облаков.

Ранее сообщалось, что средняя месячная температура воздуха в сентябре в Украине прогнозируется в пределах +11–+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

Накануне стало известно, что, по предварительным расчетам сезонных моделей, начало сентября в Украине может пройти под знаком теплой, а порой почти летней погоды.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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