Как подготовить морковь к хранению на зиму — мыть или оставлять сухой

Нужно ли мыть морковь перед хранением - как правильно подготовить корнеплоды к зиме и какие условия помогут сохранить их свежими.

https://glavred.info/sad-ogorod/yak-pidgotuvati-morkvu-do-zberigannya-na-zimu-miti-chi-zalishati-suhoyu-10792445.html Ссылка скопирована

Нужно ли мыть морковь перед хранением / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Нужно ли мыть морковь перед хранением

Как подготовить корнеплоды к зиме

Какие условия нужны моркови в погребе

Перед началом сезонной заготовки урожая среди огородников часто возникают споры о правильной подготовке корнеплодов к зиме. Некоторые хозяева убеждены, что тщательная промывка продлевает свежесть овощей, тогда как другие считают это лишним трудом. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ukr.media, мытье моркови не всегда оправдано и при определенных условиях может даже повысить риск порчи урожая. Для длительного хранения важнее состояние корнеплодов, правильная подготовка и соблюдение соответствующих температуры и влажности.

видео дня

Минусы и скрытые риски мытья моркови

Несмотря на то, что после мытья на корнеплодах лучше видны повреждения, этот способ имеет определенные недостатки. Если мыть весь урожай в одной емкости, микроорганизмы с зараженных или поврежденных корнеплодов могут попасть на здоровые. Кроме того, осенью сложно обеспечить полное просушивание овощей в тени, а остатки влаги могут способствовать развитию гнили.

Именно поэтому перед укладкой на длительное хранение морковь обычно не моют, а лишь осторожно очищают от излишков почвы, не повреждая кожуру. При этом все овощи с признаками гнили, трещинами или другими серьезными повреждениями следует отбраковать.

Нюансы хранения моркови в песке

Хранение моркови в песке считается одним из традиционных способов, однако оно требует правильного подбора материала и условий. Песок должен быть слегка влажным, но не мокрым. Если он будет слишком сухим, корнеплоды могут быстрее терять влагу и увядать.

Морковь укладывают слоями, пересыпая песком так, чтобы отдельные корнеплоды как можно меньше соприкасались друг с другом. Для повторного использования песок необходимо тщательно проверять и не использовать материал с явными признаками плесени или заболеваний.

Видео о том, как правильно хранить морковь, можно посмотреть здесь:

Правильная техника сбора и обрезки ботвы

Морковь для длительного хранения желательно собирать в сухой ясный день, когда почва не слишком влажная. После выкапывания корнеплоды осторожно очищают от земли и оставляют просохнуть в сухом затененном месте.

Болтунь необходимо удалить, поскольку она продолжает выпаривать влагу из корнеплода. Срез делают аккуратно, не повреждая саму морковь. Важно также отбраковать все овощи с признаками болезней, гнили, трещинами или механическими повреждениями.

Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Оптимальный способ укладки в погреб

Сухую и отсортированную морковь можно хранить в чистых полипропиленовых мешках, в частности в мешках из-под сахара. В каждый мешок рекомендуется класть небольшое количество овощей и не завязывать его герметично.

Открытый верх мешка обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает избежать чрезмерного накопления влаги. При этом важно не ставить мешки непосредственно на мокрый пол и регулярно проверять состояние овощей.

Температура и влажность для идеального хранения

Основными условиями длительного хранения моркови являются прохлада, высокая влажность воздуха и достаточная вентиляция. Оптимальной температурой для многих способов хранения считается диапазон около 0…+3 °C, а относительная влажность воздуха должна быть высокой - примерно 90–95 %.

При слишком высокой температуре морковь быстрее теряет влагу, может начать прорастать и становится более уязвимой к развитию гнили. Поэтому важно поддерживать стабильный микроклимат в погребе и не допускать резких колебаний температуры.

Читайте также:

Об источнике: Ukr.media Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким спектром тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред