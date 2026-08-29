Засор исчезнет на глазах: сантехник поразил неожиданным способом прочистки труб

Вы узнаете:
- Специалисты рекомендуют обратить внимание на гипохлористую кислоту
- Важно учитывать рекомендации производителя конкретного средства
Кухонная мойка может стать одним из самых загрязненных мест в доме. В ней постоянно оказываются остатки продуктов, частицы сырого мяса и вода.
А сочетание органических загрязнений и влаги создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, говорится в материале издания Express.
При этом во время обычной уборки раковине нередко уделяют меньше внимания, чем другим поверхностям.
В качестве альтернативы агрессивной бытовой химии специалисты рекомендуют обратить внимание на гипохлористую кислоту. Ее рассматривают как средство, способное уничтожать бактерии и вирусы без резкого запаха и большого количества химических испарений.
Однако перед использованием важно учитывать рекомендации производителя конкретного средства: концентрация и назначение растворов на основе гипохлорита могут отличаться. Не все составы подходят для контакта с пищевыми поверхностями, детьми или животными.
Для очистки раковины сначала удаляют видимые загрязнения с помощью средства для мытья посуды. Затем поверхность можно обработать пищевой содой, аккуратно потереть и тщательно смыть водой.
Для ухода за сливом используют отдельный этап очистки: в отверстие помещают пищевую соду и лимонную кислоту, после чего добавляют горячую воду. После завершения реакции слив промывают.
На заключительном этапе поверхность обрабатывают подходящим дезинфицирующим средством на основе гипохлористой кислоты, выдерживают время, указанное производителем, затем протирают и полностью высушивают раковину.
Важно не смешивать различные чистящие и дезинфицирующие средства между собой. Перед применением любого состава также следует проверить инструкцию и убедиться, что он подходит для конкретного материала мойки.
Смотрите видео - как справиться с засором:
Мужчина показал, как своими силами справился с серьезным засором канализации. Для этого он собрал простое приспособление из подручных материалов: использовал старый сантехнический трос и гибкий шланг, надежно скрепив их проволокой.
Чтобы самодельный инструмент не уходил в сторону и легче проходил внутрь трубы, мужчина добавил металлическую направляющую. Изогнутую деталь он нашел среди металлолома и приспособил к конструкции. Благодаря этому шланг удалось аккуратно направить непосредственно в канализационный проход и использовать самодельное устройство для прочистки трубы.
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Об источнике: Express.co.uk
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