Засор исчезнет на глазах: сантехник поразил неожиданным способом прочистки труб

В качестве альтернативы агрессивной бытовой химии специалисты рекомендуют обратить внимание на одну кислоту.

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Как прочистить раковину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Специалисты рекомендуют обратить внимание на гипохлористую кислоту

Важно учитывать рекомендации производителя конкретного средства

Кухонная мойка может стать одним из самых загрязненных мест в доме. В ней постоянно оказываются остатки продуктов, частицы сырого мяса и вода.

А сочетание органических загрязнений и влаги создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, говорится в материале издания Express.

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При этом во время обычной уборки раковине нередко уделяют меньше внимания, чем другим поверхностям.

В качестве альтернативы агрессивной бытовой химии специалисты рекомендуют обратить внимание на гипохлористую кислоту. Ее рассматривают как средство, способное уничтожать бактерии и вирусы без резкого запаха и большого количества химических испарений.

Однако перед использованием важно учитывать рекомендации производителя конкретного средства: концентрация и назначение растворов на основе гипохлорита могут отличаться. Не все составы подходят для контакта с пищевыми поверхностями, детьми или животными.

Для очистки раковины сначала удаляют видимые загрязнения с помощью средства для мытья посуды. Затем поверхность можно обработать пищевой содой, аккуратно потереть и тщательно смыть водой.

Для ухода за сливом используют отдельный этап очистки: в отверстие помещают пищевую соду и лимонную кислоту, после чего добавляют горячую воду. После завершения реакции слив промывают.

На заключительном этапе поверхность обрабатывают подходящим дезинфицирующим средством на основе гипохлористой кислоты, выдерживают время, указанное производителем, затем протирают и полностью высушивают раковину.

Важно не смешивать различные чистящие и дезинфицирующие средства между собой. Перед применением любого состава также следует проверить инструкцию и убедиться, что он подходит для конкретного материала мойки.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как справиться с засором:

Мужчина показал, как своими силами справился с серьезным засором канализации. Для этого он собрал простое приспособление из подручных материалов: использовал старый сантехнический трос и гибкий шланг, надежно скрепив их проволокой.

Чтобы самодельный инструмент не уходил в сторону и легче проходил внутрь трубы, мужчина добавил металлическую направляющую. Изогнутую деталь он нашел среди металлолома и приспособил к конструкции. Благодаря этому шланг удалось аккуратно направить непосредственно в канализационный проход и использовать самодельное устройство для прочистки трубы.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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