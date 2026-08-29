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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

Виталий Кирсанов
29 августа 2026, 04:00
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Головоломки помогают не только интересно провести свободное время, но и поддерживать мозг в тонусе.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные тесты тренируют внимательность, концентрацию, память и способность замечать даже незначительные детали. Об этом пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью занимательной головоломки. Перед вами две картинки с изображением художницы около мольберта. На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, однако между ними спрятаны три различия.

На решение задачи дается всего 47 секунд. За это время нужно внимательно сравнить оба изображения и определить все несовпадения.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не спешите: отличия могут быть совсем небольшими и находиться в самых неожиданных местах. Измениться мог цвет какого-либо предмета, исчезнуть отдельный элемент или появиться деталь, которой нет на другой картинке.

Подобные задания позволяют потренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро находить мелкие изменения.

Получилось обнаружить все три отличия за 47 секунд?

Если найти все различия с первого раза не удалось, расстраиваться не стоит. Еще раз внимательно сопоставьте изображения, а затем сверьтесь с подсказкой и попробуйте свои силы в других головоломках.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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