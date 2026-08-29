Украинцам советуют разместить фольгу рядом с Wi-Fi-роутером: зачем это нужно

Алюминиевая фольга может помочь улучшить качество домашнего Wi-Fi.

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Wi-Fi-роутер, фольга / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Зачем накладывать алюминиевую фольгу на Wi-Fi-роутер

Как фольга может повлиять на распространение сигнала

Как правильно сделать отражатель для роутера

Wi-Fi-роутер - одно из важнейших устройств в современном доме, ведь от его работы зависит качество беспроводного интернета. Однако иногда сигнал плохо доходит до отдельных комнат, из-за чего пользователи ищут простые способы улучшить его распространение.

Один из таких домашних лайфхаков предполагает использование обычной алюминиевой фольги. Её размещают возле роутера, чтобы попытаться направить сигнал в нужную часть помещения.

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Главред выяснил, зачем это делают и как алюминиевая фольга может влиять на Wi-Fi.

Зачем накладывать алюминиевую фольгу на Wi-Fi-роутер

Как пишет El Cronista, алюминиевую фольгу используют в качестве своеобразного отражателя беспроводного сигнала. Её размещают позади роутера или его антенн, чтобы частично перенаправить электромагнитные волны в нужном направлении.

Wi-Fi-сигнал распространяется вокруг роутера во все стороны, но часть его может теряться из-за стен, мебели и других препятствий. Металлическая поверхность способна отражать часть электромагнитных волн, поэтому правильно расположенная фольга может помочь сконцентрировать сигнал в определенной зоне.

В то же время важно не путать этот эффект с увеличением мощности роутера. Фольга не делает устройство мощнее, а лишь может изменить направление сигнала.

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Как правильно разместить фольгу возле роутера

Сначала нужно взять кусок картона, после чего обернуть его фольгой. Затем конструкции придают изогнутую форму, чтобы она могла отражать сигнал в нужном направлении.

Готовый отражатель размещают позади роутера, повернув его в сторону комнаты или зоны, где требуется более стабильный Wi-Fi. Такой способ может быть особенно полезен, если роутер расположен у края квартиры, а основные устройства, которым нужен интернет, находятся в одном направлении.

Смотрите видео о том, как правильно выбрать роутер:

Почему алюминиевая фольга влияет на Wi-Fi

Эффект объясняется свойствами электромагнитных волн. Wi-Fi работает с помощью радиосигналов, которые распространяются от роутера в окружающем пространстве.

Алюминий является проводящим материалом и способен отражать часть таких волн. Если фольга имеет изогнутую форму и расположена за роутером, она может действовать по принципу отражателя, направляя сигнал в определенную сторону.

Однако результат будет зависеть от конкретного помещения, расположения роутера, количества стен и других препятствий. Поэтому в одном доме эффект может быть заметным, а в другом - практически незаметным.

Можно ли накрывать роутер фольгой

Полностью заворачивать Wi-Fi-роутер в алюминиевую фольгу не стоит. Такой способ может, наоборот, ухудшить распространение сигнала, поскольку металлический материал будет блокировать его в разных направлениях.

Кроме того, не следует закрывать вентиляционные отверстия устройства. Роутер нагревается во время работы, поэтому ему необходима нормальная циркуляция воздуха. Лучший вариант - использовать фольгу именно как отражатель сзади роутера, а не как оболочку для всего устройства.

Также стоит помнить, что перед использованием подобных лайфхаков в первую очередь нужно правильно расположить сам роутер: не прятать его в шкафу, не ставить рядом с крупными металлическими предметами и по возможности размещать ближе к центру зоны, которую должен покрывать Wi-Fi.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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