Украинцам советуют разместить фольгу рядом с Wi-Fi-роутером: зачем это нужно

Вы узнаете:
- Зачем накладывать алюминиевую фольгу на Wi-Fi-роутер
- Как фольга может повлиять на распространение сигнала
- Как правильно сделать отражатель для роутера
Wi-Fi-роутер - одно из важнейших устройств в современном доме, ведь от его работы зависит качество беспроводного интернета. Однако иногда сигнал плохо доходит до отдельных комнат, из-за чего пользователи ищут простые способы улучшить его распространение.
Один из таких домашних лайфхаков предполагает использование обычной алюминиевой фольги. Её размещают возле роутера, чтобы попытаться направить сигнал в нужную часть помещения.
Главред выяснил, зачем это делают и как алюминиевая фольга может влиять на Wi-Fi.
Зачем накладывать алюминиевую фольгу на Wi-Fi-роутер
Как пишет El Cronista, алюминиевую фольгу используют в качестве своеобразного отражателя беспроводного сигнала. Её размещают позади роутера или его антенн, чтобы частично перенаправить электромагнитные волны в нужном направлении.
Wi-Fi-сигнал распространяется вокруг роутера во все стороны, но часть его может теряться из-за стен, мебели и других препятствий. Металлическая поверхность способна отражать часть электромагнитных волн, поэтому правильно расположенная фольга может помочь сконцентрировать сигнал в определенной зоне.
В то же время важно не путать этот эффект с увеличением мощности роутера. Фольга не делает устройство мощнее, а лишь может изменить направление сигнала.
Как правильно разместить фольгу возле роутера
Сначала нужно взять кусок картона, после чего обернуть его фольгой. Затем конструкции придают изогнутую форму, чтобы она могла отражать сигнал в нужном направлении.
Готовый отражатель размещают позади роутера, повернув его в сторону комнаты или зоны, где требуется более стабильный Wi-Fi. Такой способ может быть особенно полезен, если роутер расположен у края квартиры, а основные устройства, которым нужен интернет, находятся в одном направлении.
Смотрите видео о том, как правильно выбрать роутер:
Почему алюминиевая фольга влияет на Wi-Fi
Эффект объясняется свойствами электромагнитных волн. Wi-Fi работает с помощью радиосигналов, которые распространяются от роутера в окружающем пространстве.
Алюминий является проводящим материалом и способен отражать часть таких волн. Если фольга имеет изогнутую форму и расположена за роутером, она может действовать по принципу отражателя, направляя сигнал в определенную сторону.
Однако результат будет зависеть от конкретного помещения, расположения роутера, количества стен и других препятствий. Поэтому в одном доме эффект может быть заметным, а в другом - практически незаметным.
Можно ли накрывать роутер фольгой
Полностью заворачивать Wi-Fi-роутер в алюминиевую фольгу не стоит. Такой способ может, наоборот, ухудшить распространение сигнала, поскольку металлический материал будет блокировать его в разных направлениях.
Кроме того, не следует закрывать вентиляционные отверстия устройства. Роутер нагревается во время работы, поэтому ему необходима нормальная циркуляция воздуха. Лучший вариант - использовать фольгу именно как отражатель сзади роутера, а не как оболочку для всего устройства.
Также стоит помнить, что перед использованием подобных лайфхаков в первую очередь нужно правильно расположить сам роутер: не прятать его в шкафу, не ставить рядом с крупными металлическими предметами и по возможности размещать ближе к центру зоны, которую должен покрывать Wi-Fi.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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