Супруги снесли одну стену в старом доме и были ошеломлены: что там нашли

Особое внимание супругов привлек дверной проем в кухонном шкафу - он явно был когда-то открыт.

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В старом доме нашли скрытые помещения / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

То, что обнаружилось после демонтажа, поразило хозяев дома

Особое внимание супругов привлек дверной проем в кухонном шкафу

Семейная пара решила выяснить, что скрывается за заложенным участком стены на кухне, спустя девять лет после переезда в дом.

То, что обнаружилось после демонтажа, оказалось гораздо масштабнее обычной скрытой комнаты, пишет Express.

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Сам дом уже выделялся необычной архитектурой: белый фасад, алюминиевые окна, округлые стены и дверные проемы, ниши в стенах и массивный камин придавали ему нестандартный вид.

Особое внимание супругов привлек дверной проем в кухонном шкафу. Он явно был когда-то открыт, но позже его заложили кирпичом и скрыли под штукатуркой. В итоге владельцы решились разобрать стену.

За ней обнаружился целый подземный комплекс. Под домом находились многочисленные помещения и соединяющие их коридоры. В подвале были проведены электричество и водопровод, а внутри сохранились коробки с бумагами, чемоданы и другие предметы.

Особенно необычным оказалось одно из помещений: его стены и потолок были покрыты множеством темно-зеленых отпечатков ладоней.

История неожиданной находки быстро разошлась в Instagram. Видео с исследованием скрытой части дома набрало миллионы просмотров и вызвало активное обсуждение пользователей.

Неожиданная находка в столетнем доме

Сэм Фрит и Бека Грейс приобрели старинный дом, которому около ста лет, и почти сразу приступили к ремонту. Пара не ожидала, что первые же работы принесут приятный сюрприз.

Когда супруги решили заменить старое покрытие в коридоре и убрали ковролин, под ним обнаружился сохранившийся паркет. Деревянный пол был выложен классическим узором "елочка" и проходил практически через весь коридор.

Неожиданная находка стала для владельцев настоящим подарком и показала, что старый дом сохранил оригинальные элементы интерьера, скрытые под более поздней отделкой.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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