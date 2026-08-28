Почему нельзя сливать кипяток в раковину: сантехники предупредили об опасности

Вы узнаете:
- Почему нельзя выливать кипяток в раковину
- Как кипяток может повредить пластиковые трубы
- Что делать, если вода в раковине начала медленно стекать
Во многих украинских семьях есть привычка после варки макарон или картофеля сразу выливать кипяток в раковину. На первый взгляд это кажется безопасным и даже полезным - мол, горячая вода поможет прочистить трубы.
На самом деле же такая практика может привести к серьезным повреждениям сантехники, пишет Главред со ссылкой на Onet.
Почему нельзя выливать кипяток в раковину
Современные кухонные системы часто оборудованы пластиковыми трубами - из ПВХ, полипропилена или других материалов. Они обладают разной устойчивостью к высоким температурам. Если регулярно заливать кипяток, пластик может потерять прочность, уплотнители деформируются, а соединения ослабеют. Это создает риск протечки, которая сначала незаметна, но со временем может повредить мебель и пол.
Не менее опасны резкие перепады температуры. Если на горячую поверхность сразу попадает холодная вода, возникает тепловой шок. Для композитных или керамических раковин это может привести к появлению микротрещин или потере целостности покрытия. Производители часто указывают допустимые температурные пределы, и их следует соблюдать, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Часто горячую воду используют для борьбы с жиром в трубах. Но эффект временный: жир растворяется лишь частично, а затем, попав в более холодные участки, снова затвердевает. Это способствует образованию отложений и засоров. Поэтому никогда не следует выливать масло или жир в канализацию. Их нужно остудить, собрать в контейнер и утилизировать надлежащим образом.
Что делать, если вода в раковине начала медленно стекать
Если вода начинает стекать медленно, сначала стоит применить механические методы - вантуз или специальные щетки. Химические средства допустимы только в соответствии с инструкцией производителя. Особенно опасно смешивать разные препараты: это может вызвать опасные реакции и выделение токсичных паров.
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Об источнике: Onet
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