Почему нельзя сливать кипяток в раковину: сантехники предупредили об опасности

Казалось бы, горячая вода не может повредить раковину, но регулярное выливание кипятка может привести к неприятным последствиям.

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Почему нельзя выливать кипяток в раковину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему нельзя выливать кипяток в раковину

Как кипяток может повредить пластиковые трубы

Что делать, если вода в раковине начала медленно стекать

Во многих украинских семьях есть привычка после варки макарон или картофеля сразу выливать кипяток в раковину. На первый взгляд это кажется безопасным и даже полезным - мол, горячая вода поможет прочистить трубы.

На самом деле же такая практика может привести к серьезным повреждениям сантехники, пишет Главред со ссылкой на Onet.

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Почему нельзя выливать кипяток в раковину

Современные кухонные системы часто оборудованы пластиковыми трубами - из ПВХ, полипропилена или других материалов. Они обладают разной устойчивостью к высоким температурам. Если регулярно заливать кипяток, пластик может потерять прочность, уплотнители деформируются, а соединения ослабеют. Это создает риск протечки, которая сначала незаметна, но со временем может повредить мебель и пол.

Не менее опасны резкие перепады температуры. Если на горячую поверхность сразу попадает холодная вода, возникает тепловой шок. Для композитных или керамических раковин это может привести к появлению микротрещин или потере целостности покрытия. Производители часто указывают допустимые температурные пределы, и их следует соблюдать, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Часто горячую воду используют для борьбы с жиром в трубах. Но эффект временный: жир растворяется лишь частично, а затем, попав в более холодные участки, снова затвердевает. Это способствует образованию отложений и засоров. Поэтому никогда не следует выливать масло или жир в канализацию. Их нужно остудить, собрать в контейнер и утилизировать надлежащим образом.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Что делать, если вода в раковине начала медленно стекать

Если вода начинает стекать медленно, сначала стоит применить механические методы - вантуз или специальные щетки. Химические средства допустимы только в соответствии с инструкцией производителя. Особенно опасно смешивать разные препараты: это может вызвать опасные реакции и выделение токсичных паров.

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Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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