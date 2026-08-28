Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Филолог Виктор Дяченко разобрал распространённые языковые ошибки и объяснил, какие слова украинцы напрасно считают кальками с русского языка.

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Филолог назвал четыре слова, которые украинцы часто употребляют неправильно / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Является ли слово "тараторити" калькой из русского языка

Как правильно: "запинаться" или "затинаться"

Почему "оговорочка по Фрейду" - языковая ошибка

В украинском языке есть немало слов и выражений, которые часто употребляют неправильно. Некоторые из них ошибочно считают кальками с русского, тогда как другие действительно являются буквальным заимствованием.

Главред рассказывает, какие распространённые языковые ошибки стоит исправить и какие украинские эквиваленты лучше использовать.

видео дня

Можно ли на украинском говорить "тараторити"

Украинский телеведущий, радиоведущий и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко в видео в TikTok объяснил значение распространенных слов и выражений.

В частности, он опроверг мнение, что слово "тараторити" является калькой с русского языка. По его словам, этимологический словарь указывает на праславянское происхождение этого слова, поэтому оно имеет право на существование в украинском литературном языке.

В то же время, если хочется разнообразить речь, можно использовать синонимы: "торохкотити", "цокотити" или "лопотити".

Как правильно - "запинаться" или "затинаться"

Еще одна распространенная ошибка связана со словами "запинаться" и "затинаться". Когда человек нервничает во время выступления и делает паузы или сбивается в речи, правильно говорить "затинаться".

А вот слово "запинаться" имеет другое значение. Оно означает укутываться в одежду, закрываться или завешиваться чем-то. Поэтому правильно сказать: "Он затинался во время выступления".

Видео с объяснением лингвиста / Фото: скриншот

Видео с объяснением слов, описывающих особенности речи, можно посмотреть по ссылке.

Почему "оговорочка по Фрейду" - ошибка

Еще одна распространенная языковая конструкция - "оговорочка по Фрейду". По словам Дяченко, это калька с русского языка.

На украинском языке правильно говорить "обмовка", а соответственно - "обмовка по Фрейду". То есть когда человек хотел сказать одно, но случайно произнес другое, уместно использовать слово "обмовка".

Как назвать человека, который много говорит

Дяченко также предложил украинские эквиваленты для человека, который непрерывно и часто бессмысленно говорит. Вместо слова "балабол" можно сказать "базика", "базикало", "дурноляп" или "балясник".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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