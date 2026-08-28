Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Руслана Заклинская
28 августа 2026, 13:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Филолог Виктор Дяченко разобрал распространённые языковые ошибки и объяснил, какие слова украинцы напрасно считают кальками с русского языка.
Говорить
Филолог назвал четыре слова, которые украинцы часто употребляют неправильно / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Является ли слово "тараторити" калькой из русского языка
  • Как правильно: "запинаться" или "затинаться"
  • Почему "оговорочка по Фрейду" - языковая ошибка

В украинском языке есть немало слов и выражений, которые часто употребляют неправильно. Некоторые из них ошибочно считают кальками с русского, тогда как другие действительно являются буквальным заимствованием.

Главред рассказывает, какие распространённые языковые ошибки стоит исправить и какие украинские эквиваленты лучше использовать.

видео дня

Можно ли на украинском говорить "тараторити"

Украинский телеведущий, радиоведущий и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко в видео в TikTok объяснил значение распространенных слов и выражений.

В частности, он опроверг мнение, что слово "тараторити" является калькой с русского языка. По его словам, этимологический словарь указывает на праславянское происхождение этого слова, поэтому оно имеет право на существование в украинском литературном языке.

В то же время, если хочется разнообразить речь, можно использовать синонимы: "торохкотити", "цокотити" или "лопотити".

Как правильно - "запинаться" или "затинаться"

Еще одна распространенная ошибка связана со словами "запинаться" и "затинаться". Когда человек нервничает во время выступления и делает паузы или сбивается в речи, правильно говорить "затинаться".

А вот слово "запинаться" имеет другое значение. Оно означает укутываться в одежду, закрываться или завешиваться чем-то. Поэтому правильно сказать: "Он затинался во время выступления".

Говорить
Видео с объяснением лингвиста / Фото: скриншот

Видео с объяснением слов, описывающих особенности речи, можно посмотреть по ссылке.

Почему "оговорочка по Фрейду" - ошибка

Еще одна распространенная языковая конструкция - "оговорочка по Фрейду". По словам Дяченко, это калька с русского языка.

На украинском языке правильно говорить "обмовка", а соответственно - "обмовка по Фрейду". То есть когда человек хотел сказать одно, но случайно произнес другое, уместно использовать слово "обмовка".

Как назвать человека, который много говорит

Дяченко также предложил украинские эквиваленты для человека, который непрерывно и часто бессмысленно говорит. Вместо слова "балабол" можно сказать "базика", "базикало", "дурноляп" или "балясник".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Дяченко

Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык русский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:49Украина
Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:48Экономика
"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

14:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

Последние новости

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

Реклама
14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

Реклама
12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

10:03

РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

09:53

Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

09:36

Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

09:19

Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

08:59

Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФмнение

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробностиФото

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

Реклама
08:13

Дроны поразили Луганскую ТЭС в Счастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

07:54

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известноФото

07:45

Уран меняет правила: что ждет Водолеев в сентябре 2026 года - гороскопВидео

07:11

США давят на Путина: о чем глава ЦРУ говорил в Москве за закрытыми дверями - NYT

05:41

Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026Видео

05:00

Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

04:32

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоровВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

03:12

Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

02:33

Трем знакам зодиака лунное затмение принесет богатство: кому повезет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять