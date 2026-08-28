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Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

Дарья Пшеничник
28 августа 2026, 09:19
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Аналитики допускают возможность авиационных, ракетных или дронных ударов либо наземной операции против одной или нескольких стран восточного фланга Альянса.

Путин, НАТО, армия РФ
Путин готовит удар по НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

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  • Россия готова проверить реакцию НАТО на нападение
  • Расчет Кремля - отсутствие единой позиции
  • Подрыв статьи 5 - давняя цель Путина

Россия может нанести авиационные, ракетные или беспилотные удары либо осуществить ограниченное вторжение в одну или несколько стран Балтии, чтобы проверить готовность НАТО применить статью 5 и ответить в соответствии с ней, говорится в отчете Института изучения войны, пишет ISW.

Ограниченное нападение на восточный фланг Альянса, по оценке аналитиков, может преследовать цель фактического нивелирования статьи 5. Речь идет о создании ситуации, в которой страны НАТО не смогут единодушно согласовать, нужно ли реагировать на атаку и какой именно должна быть эта реакция.

Ставка на раскол внутри Альянса

Логика выбора потенциальной цели, подчеркивают в Институте изучения войны, основана на политическом расчете, а не на военной целесообразности.

"Кремль, вероятно, выберет операцию, которая, по его мнению, максимизирует вероятность того, что государства НАТО не смогут объединиться для решительного ответа и, таким образом, не смогут оказать военную помощь как Альянс члену, на которого было совершено нападение", - говорится в отчете.

Чего добивается Путин за пределами Украины

Последствия такого сценария аналитики оценивают как долгосрочные и выходящие далеко за рамки отдельного инцидента на границе. Именно неспособность Альянса применить ключевое положение договора или выступить единым фронтом существенно нанесет ущерб репутации НАТО и подорвет доверие к этой норме.

Эта цель, отмечают в ISW, является одной из главных давних стратегических целей российского диктатора Владимира Путина за пределами Украины.

Какой сценарий может готовить РФ против НАТО - мнение эксперта

Россия может попытаться спровоцировать локальный вооруженный кризис на территории одной из стран НАТО, чтобы проверить действенность статьи 5 и посеять разногласия внутри Альянса. Для такого сценария Кремлю, по мнению эксперта, не понадобится масштабная группировка или дополнительные подразделения из КНДР. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью "Главред".

По оценке Жданова, Москва может преследовать не цель крупного наступления на Европу, а искать способ создать политический и военный кризис, который поставит союзников перед необходимостью быстро принимать совместное решение. Ключевой задачей Кремля он считает проверку реакции НАТО на ограниченное нападение.

"Путину нужно проверить статью 5 Устава НАТО и вбить клин между странами Альянса с целью дальнейшего развала НАТО. Для этого ему хватит одной или нескольких десантно-штурмовых бригад, а такое количество сил Россия способна выделить", - отметил Жданов.

Эксперт предполагает, что возможный план не будет предусматривать захват крупных городов или длительную кампанию. Речь идет о кратковременной операции на ограниченном участке, после которой Москва могла бы наблюдать за реакцией союзников.

"России не нужно идти на Варшаву, Ригу или Хельсинки - ей достаточно вторгнуться на территорию этой страны, совершить какие-то террористические акты, устроить там переполох и уйти. И можно не сомневаться: НАТО развалится на куски", - убежден полковник запаса.

Среди потенциально опасных направлений Жданов назвал Польшу, страны Балтии и Финляндию. Наиболее уязвимой точкой он считает эстонскую Нарву, где, по его мнению, Россия может использовать сочетание внутренней дестабилизации и действий диверсионных групп.

"Россия может разжечь там сепаратистские настроения и провести диверсионно-разведывательный рейд. И вот вопрос - откроют ли огонь по российским диверсантам? Или НАТО будет сидеть и совещаться? Вот что нужно Путину: ему нужно внести хаос и смятение в слаженные ряды НАТО", - подчеркнул он.

Отдельным фактором, который может повлиять на расчеты Кремля, эксперт назвал сигналы из США относительно участия Вашингтона в защите Европы. По его словам, российское руководство может трактовать такие заявления как возможность проверить пределы реакции американских и европейских союзников.

"У Путина есть заявление Трампа, которое воодушевляет его, - тот сказал, что США не будут воевать за Европу. Путин знает, что американский батальон в Эстонии не выйдет из своих казарм и не откроет огонь по его солдатам", - подчеркнул эксперт.

НАТО против
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в НАТО - что известно

Как сообщал Главред, НАТО готовится к возможному нападению страны-агрессора - России. В Альянсе существуют конкретные планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ своим войскам вторгнуться, например, в страны Балтии.

По данным британской разведки, Путин планирует прямое противостояние с НАТО в течение ближайших нескольких месяцев, выбрав в качестве мишени новое правительство Великобритании во главе с Энди Бернемом.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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