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НАТО готовит план войны с РФ: в Bild назвали три этапа ответа Альянса на агрессию

Анна Ярославская
19 августа 2026, 07:35
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Силы Альянса могут ударить по снабжению, базам и аэродромам, чтобы остановить российское наступление.
Путин, армия рф, карта
НАТО раскрыло возможный сценарий войны с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Главные тезисы:

  • НАТО разработало три этапа ответа на возможную атаку РФ
  • План предусматривает защиту стран Балтии от возможного вторжения
  • Цель Альянса - остановить войска и ослабить Россию

НАТО готовится к возможному нападению страны-агрессора России. В Альянсе существуют конкретные планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ своим войскам вторгнуться, например, в страны Балтии. Как пишет Bild, главные цели НАТО - остановить российские войска и значительно ослабить Россию.

Речь идет о трех стратегиях ответных действий Запада. Они составляют "Концепцию ведения сухопутной войны НАТО", которая была разработана главным образом американским майором Эндрю Пингреем.

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Первый этап: остановить ракетные удары

Если российские войска начнут обстреливать страны Балтии ракетами и беспилотниками, а также продвигаться на танках, как это происходило в Украине, НАТО намерено прежде всего остановить ракетные удары.

Для этого истребители, ракеты и беспилотники должны вывести из строя российские ракетные системы. Одной из целей может стать Калининград, где размещено большое количество зенитных и ракетных комплексов.

Второй этап: удары по военной инфраструктуре России

Следующим шагом НАТО намерено атаковать военные объекты внутри России. Спецназ должен будет уничтожить ключевые военные базы и пути снабжения.

Речь идет, в частности, об аэродромах, оружейных заводах, мостах и железных дорогах, по которым Россия перебрасывает войска и технику. НАТО также планирует привлечь к этой операции россиян, выступающих против Путина.

Цель такой стратегии - значительно ослабить российские линии снабжения и не допустить новых волн атак.

Третий этап: беспилотники и роботы

Еще одним элементом плана НАТО является создание так называемого "воздушного моста". Беспилотники и роботы предполагается доставлять в Россию самолетами.

Их задачей станет уничтожение аэродромов и военных баз.

НАТО не планирует захватывать территорию России

"Страны НАТО не намерены завоевывать Россию. Вместо этого цель состоит в том, чтобы оттеснить российские наступающие силы к границе", - говорится в концепции Альянса.

При этом военные представители НАТО не хотят держать планы в секрете. По их мнению, сдерживание работает только в том случае, если потенциальный противник точно знает, чего ему ожидать в случае нападения на страну НАТО.

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на военного обозревателя The Independent Роберта Фокса, Кремль готовит удар по Европе. В ближайшие два месяца российское руководство может рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины.

Россия может готовить провокацию под чужим флагом против стран НАТО. Разведки Литвы и Польши фиксируют подготовку кинетических операций и использование дронов для дестабилизации региона. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

В апреле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения в том, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС – NYT

Российский диктатор Владимир Путин на закрытом совещании в декабре прошлого года поставил перед российским военным руководством задачу к 2026 году добиться "распада НАТО и ЕС изнутри". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

По информации издания, ключевую роль в реализации этих планов Кремль отводит Молдове. По оценкам западных разведслужб, после Украины она является одним из главных приоритетов Москвы.

Хотя Молдова не входит ни в НАТО, ни в Европейский союз, ее географическое положение имеет стратегическое значение. Страна находится между Украиной и государствами - членами Альянса, поэтому ее контроль потенциально мог бы использоваться Россией как плацдарм для дальнейшего давления и агрессии в отношении Запада.

Как отмечает NYT, Москва уже применяет различные методы для дестабилизации Молдовы. В частности, российская сторона, по данным источников издания, организовывала схемы подкупа избирателей и другие операции с целью вмешательства во внутренние политические процессы.

Предполагается, что одна из главных целей Кремля заключается в ослаблении или смене проевропейского правительства Молдовы. В дальнейшем Россию, как утверждают собеседники NYT, может интересовать использование территории страны для проведения враждебных операций против Украины и Европейского союза.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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