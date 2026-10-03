Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхаки

Простые приемы помогают быстрее очистить плод, безопаснее вырезать узор и дольше сохранить тыквенный фонарь свежим.

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Как уберечь тыкву-фонарь на Хэллоуин от гниения и плесени / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как миксер и ложка для мороженого помогут очистить тыкву

Почему маркер для доски лучше перманентного

Как с помощью корицы превратить фонарь в аромадиффузор

Хэллоуин уже не загооами, а значит, самое время подготовить главный символ праздника - тыкву с фонариком внутри. Вырезать её несложно, если правильно выбрать плод, подготовить инструменты и заранее продумать рисунок. Главред разобрался, как вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками, чтобы она получилась эффектной и дольше сохраняла свежий вид.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин

Главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер говорит, что разрез сверху, кухонный нож и перманентный маркер делают вырезание тыквы на Хэллоуин сложнее, а сам фонарь недолговечным. Заменить их можно дюжиной простых приемов, от обработки уксусом до ручного миксера и дрели.

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Подготовку она советует начинать еще до того, как в руках окажется инструмент. За час до работы плод нужно опрыскать или протереть смесью воды и белого уксуса в пропорции 10:1 и оставить на 15 минут, а затем вытереть насухо. Такая обработка уничтожает дрожжи и бактерии на кожуре, которые ускоряют гниение.

Классический способ с вырезанием верхушки вокруг хвостика создает немало неудобств. Срезанная часть со временем проваливается внутрь, ее трудно правильно вернуть на место, через несколько дней плод начинает оседать, а огонек сложно установить ровно на скользком неровном основании.

"Избавьте себя от головной боли и вместо этого вырежьте отверстие в дне тыквы. Положите ее на колени или в миску, чтобы выскребать и вырезать. Когда закончите, тыкву можно поставить над свечой или светильником, которым вы пользуетесь", - советует Бесемер.

Если сделать это отверстие достаточно широким, фонарь будет стоять ровно. Отдельно автор предупреждает людей с чувствительной кожей. В мякоти тыквы естественным образом содержатся три кислоты: лимонная, яблочная и фумаровая. Из-за них руки после работы могут чесаться и покалывать, поэтому стоит надеть перчатки и рубашку с длинными рукавами, которую не жалко испачкать.

Миксер вместо рук и маркер, который стирается

Самый грязный этап, то есть удаление семечек и волокон, Бесемер предлагает поручить ручному миксеру с одной насадкой. Ею делают круговые движения внутри плода, очищают ее и выбрасывают содержимое. После этого вручную останется убрать совсем немного.

Для остатков волокнистой мякоти подойдет десертный инструмент, а не столовая ложка.

"Металлические ложки для мороженого созданы, чтобы набирать твердое как камень мороженое, так что тыква им не соперник", - отмечает автор.

Той же ложкой стоит сделать тоньше толстую стенку с той стороны, где будет узор, так резать значительно легче. Семечки выбрасывать не обязательно: их можно обжарить или оставить несколько штук, чтобы в следующем году вырастить собственные тыквы.

Эскиз Бесемер советует наносить не перманентным маркером, а маркером для сухого стирания. Ошибку тогда легко стереть и начать заново, а после работы так же быстро исчезают и остатки контуров. Не менее важен выбор того, чем резать.

"Мы хотим, чтобы Хэллоуин был жутко страшным, а не страшным настолько, что придется ехать в травмпункт. Используйте зубчатый нож для вырезания тыкв. Его зубцы не заточены, поэтому он гораздо безопаснее для любого возраста", - подчеркивает Бесемер.

Кроме того, такой инструмент пилит мякоть и оставляет пространство в месте разреза.

Дрель, формочки для печенья и вазелин на срезах

Для более сложных узоров, например созвездия или рисунка по точкам, понадобится электродрель. Работать с ней должен только взрослый, а поверхность плода перед этим следует насухо протереть полотенцем.

"Если взять крошечное сверло, например 1/16, им можно пользоваться как миниатюрной пилой и быстро и легко вырезать фигуры", - указывает она.

Самый быстрый вариант для тех, кто не хочет возиться с резьбой, это металлические формочки для печенья и резиновый молоток. Ими выбивают в стенке буквы и силуэты, но только если она достаточно тонкая, чтобы формочка прошла насквозь.

Как сделать, чтобы тыква не гнила на Хэллоуин

Когда работа завершена, Бесемер советует обработать края разрезов вазелином.

"Это создает барьер, который не дает тыкве пересыхать и не пропускает внутрь плесень, дрожжи и бактерии, из-за которых она будет портиться быстрее", - объясняет Бесемер.

Для тех, кто подсвечивает фонарь живым огнем, а не лампочкой, есть еще один прием: посыпать внутренние стенки молотой корицей.

"Тепло от свечи превратит тыкву в натуральный освежитель воздуха с ароматом тыквенных специй", - резюмировала Трейси.

Смотрите видео - Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин:

Ранее Главред писал, что нужно положить рядом с фруктами, чтобы исчезли плодовые мушки.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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