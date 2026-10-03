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Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

Мария Николишин
3 октября 2026, 13:37
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Дефицита на заправках не прогнозируется, однако вопрос лишь в том, сколько придется платить за литр.
Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен
Какими будут цены на топливо в Украине осенью / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Высокая волатильность цен на топливо продлится до конца осени
  • Дизельное топливо более уязвимо к внешним шокам, чем бензин
  • Стрессовый сценарий - 115–120 грн за литр

Высокая волатильность на рынке топлива сохранится до конца осени, а дизельное топливо будет оставаться значительно более уязвимым к внешним ценовым шокам, чем бензин. Об этом заявил эксперт Геннадий Рябцев в комментарии ТСН.ua.

По его словам, ключевые факторы, которые будут определять стоимость литра на заправке, находятся преимущественно за пределами Украины и практически не поддаются влиянию со стороны внутреннего рынка.

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"Дальнейшая динамика цен будет зависеть прежде всего от котировок нефтепродуктов в Европе, доступности дизельного топлива, логистики, валютного курса и налоговой нагрузки", - отмечает он.

Почему цены на АЗС быстро растут, а падают медленно

Отдельный фактор, влияющий на кошельки водителей, - ценовая политика самих сетей, которые по-разному реагируют на движения внешних рынков вверх и вниз.

"Операторы традиционно пытаются переложить значительную часть собственных ценовых, валютных и логистических рисков на конечного потребителя. Причем делают это асимметрично: когда ожидается подорожание ресурса, розничные цены нередко начинают расти еще до того, как более дорогой ресурс физически поступил на АЗС. Когда же внешние котировки снижаются, операторы обычно ссылаются на необходимость сначала реализовать ранее приобретенные дорогие запасы", - отмечает специалист.

При каких условиях дизель будет стоить 120 гривен

Пустых колонок и очередей на заправках Рябцев не прогнозирует: по его оценке, исчезновение нефтепродуктов с рынка украинцам не грозит, а вся проблема сводится исключительно к сумме в чеке.

Отметку в 115–120 грн за литр он относит к стрессовому ценовому сценарию, который сработает только тогда, когда одновременно сложится несколько неблагоприятных обстоятельств: сохранение или усугубление мирового дефицита дизельного топлива, высокие европейские котировки, перебои в логистике с удорожанием доставки и девальвация гривни.

Если же внешний рынок стабилизируется, а котировки нефтепродуктов пойдут вниз, оснований для такого развития событий станет значительно меньше.

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Когда топливо может подорожать до 145 гривен

Генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин говорил, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

По его словам, отметка в 115–120 грн за литр является "оптимистичным прогнозом". При этом бензин будет стоить примерно на 10 гривен дешевле дизеля.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизель будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул эксперт.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, сейчас на значительном количестве украинских АЗС литр дизельного топлива продается по цене 99,90 грн. Одной из причин такой стоимости являются ограничения оборудования - некоторые топливные колонки изначально не были рассчитаны на отображение цены, состоящей из трех цифр.

Эксперт Дмитрий Леушкин заявлял, что цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне подорожания нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время дефицита из-за атак на АЗС ожидать не стоит.

Директор консалтинговой компании "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн отмечал, что украинским водителям не стоит рассчитывать на новую волну снижения цен на топливо. Возможности для снижения цен на АЗС уже исчерпаны, хотя резкого скачка цен на рынке также не предвидится.

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О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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