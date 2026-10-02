Жареный картофель получится хрустящим с одной добавкой: раскрыт простой секрет

Добиться более выраженного хруста помогает обычный продукт, который наверняка есть на каждой кухне.

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Как идеально пожарить картошку / Колаж: Главред, фото: Pexels

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Добиться более выраженного хруста помогает обычный продукт

Секретное оружие поможет запечь картофель до хрустящей корочки

Картофель остается одним из самых универсальных продуктов: его варят, превращают в пюре, жарят, используют для чипсов и запекают. Но именно запеченные дольки ценят за сочетание румяной корочки и мягкой, почти кремовой середины.

Добиться такого результата получается не всегда. Нередко картофель хорошо подрумянивается сверху, но внутри остается плотным, либо, наоборот, становится мягким, не приобретая желаемой хрустящей корочки, пиет Express.

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Оказывается, добиться более выраженного хруста помогает обычный продукт, который наверняка есть на каждой кухне, - пищевая сода.

Если вы хотите идеально хрустящий жареный картофель с золотистой корочкой и нежной, тающей во рту мякотью, то вам больше ничего не нужно искать.

В чем секрет идеального приготовления картофеля? Немного пищевой соды во время варки. Звучит странно, но это секретное оружие делает поверхность картофеля шероховатой, благодаря чему он каждый раз запекается до хрустящей корочки. Верите или нет, но на разработку этого метода ушли годы экспериментов

Как приготовить особенно хрустящий картофель

Ингредиенты на пять порций

6 средних картофелин, очищенных и нарезанных на четвертинки;

2–3 ст. л. морской соли;

1 ст. л. пищевой соды;

3 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. лукового порошка;

3 ст. л. свежего тимьяна;

черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Начните с предварительной варки. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль и пищевую соду, затем опустите картофель. Варите его около 10 минут - этот этап особенно важен, поскольку именно он помогает подготовить поверхность картофеля к последующему запеканию.

Сода меняет щелочность воды и размягчает внешний слой картофеля. В результате поверхность становится более шероховатой и покрывается тонким слоем крахмала. При запекании он способствует образованию насыщенной золотистой корочки.

Пока картофель варится, включите духовку и подготовьте противень, застелив его пергаментом.

Готовый картофель откиньте на дуршлаг и переложите в большую миску. Добавьте оливковое и сливочное масло, измельченный чеснок, луковый порошок, соль и перец. Аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы приправы и масло равномерно покрыли каждую дольку.

Разложите картофель на противне в один слой. Между кусочками оставьте немного свободного пространства - это позволит горячему воздуху циркулировать вокруг них и поможет получить более равномерную корочку. Дольки разместите срезанной стороной вниз и отправьте в духовку примерно на 50 минут.

Примерно через 30 минут достаньте противень и переверните картофель. Посыпьте его свежим тимьяном, после чего снова поставьте в духовку еще примерно на 20 минут.

Готовые дольки должны приобрести насыщенный золотисто-коричневый цвет и выраженную хрустящую корочку, сохранив внутри мягкую и нежную текстуру. Именно предварительная варка с содой помогает добиться того самого контраста между хрустящей поверхностью и воздушной серединой.

Смотрите видео - рецепт жареного картофеля:

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