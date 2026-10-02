После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

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- Какая будет погода в Украине в субботу
- Когда ожидаются дожди и похолодание
Погода в Украине в субботу, 3 октября, будет сухой, ясной, а днем - солнечной. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ясная погода ночью может вызвать заморозки в большинстве регионов Украины, кроме южной части.
"Антициклон с названием, подозрительно похожим на слово "борщ", завтра, 3 октября, будет определять повсеместно в Украине сухую, ясную, днем солнечную погоду", - подчеркнула она.
Синоптик отметила, что завтра днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +17 до +20 градусов, в Закарпатье - до +20…+23 градусов. В то же время на северо-востоке Украины будет прохладнее - +14…+16 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в ближайшие выходные погода будет сухой, ясной и солнечной. Максимальная температура воздуха в столице ожидается около +18 градусов.
Диденко добавила, что, по предварительным прогнозам, дожди и похолодание в Украине ожидаются 9–10 октября.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине 2 октября будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.
В ГСЧС заявляли, что ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).
В то же время синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погодные условия 3 и 4 октября на территории Украины будет определять антициклон "Борхерт". Под его влиянием ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода со слабым ветром и повышенным атмосферным давлением.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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