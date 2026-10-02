После теплых дней в Украину ворвется похолодание: когда ждать дождей

Ночные заморозки ожидаются в большинстве регионов, исключением станет лишь юг страны.

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Прогноз погоды в Украине на 3 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в субботу

Когда ожидаются дожди и похолодание

Погода в Украине в субботу, 3 октября, будет сухой, ясной, а днем - солнечной. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ясная погода ночью может вызвать заморозки в большинстве регионов Украины, кроме южной части.

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"Антициклон с названием, подозрительно похожим на слово "борщ", завтра, 3 октября, будет определять повсеместно в Украине сухую, ясную, днем солнечную погоду", - подчеркнула она.

Синоптик отметила, что завтра днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +17 до +20 градусов, в Закарпатье - до +20…+23 градусов. В то же время на северо-востоке Украины будет прохладнее - +14…+16 градусов.

Погода в Украине 3 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в ближайшие выходные погода будет сухой, ясной и солнечной. Максимальная температура воздуха в столице ожидается около +18 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что, по предварительным прогнозам, дожди и похолодание в Украине ожидаются 9–10 октября.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко говорила, что погоду в Украине 2 октября будет определять мощный антициклон - область высокого атмосферного давления. Поэтому на территории всех областей будет преобладать сухая и ясная воздушная масса.

В ГСЧС заявляли, что ночью 2 и 3 октября по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В то же время синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погодные условия 3 и 4 октября на территории Украины будет определять антициклон "Борхерт". Под его влиянием ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода со слабым ветром и повышенным атмосферным давлением.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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