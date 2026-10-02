Почему 3 октября нельзя надолго открывать окна: какой церковный праздник

Наши предки не оставляли надолго открытыми окна. Существовало поверье, что вместе с холодным осенним ветром в дом могут попасть болезни.

https://glavred.info/holidays/pochemu-3-oktyabrya-nelzya-nadolgo-otkryvat-okna-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10800806.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 3 октября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 3 октября

Что можно делать 3 октября

Что нельзя делать 3 октября

В субботу, 3 октября, православные верующие чтят память священномученика Дионисия Ареопагита - одного из первых последователей апостола Павла, который проповедовал христианство среди язычников и стал епископом Афин. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 октября

О Дионисии упоминается в книге Деяний святых апостолов. Согласно библейскому повествованию, во время пребывания в Афинах апостол Павел обратил внимание на множество языческих святынь. В беседах с местными жителями он рассказывал о Боге, создавшем мир и все живое, и призывал людей обратиться к истинной вере.

видео дня

Особое значение имела проповедь Павла в Ареопаге. Там он заметил жертвенник с надписью "Неизвестному Богу" и использовал его как повод для обращения к афинянам. Апостол объяснил, что пришел рассказать им именно о Том, Кого они почитают, не зная.

Согласно церковному преданию, Дионисий был среди тех, кто уверовал после проповеди Павла. Впоследствии он стал его учеником, был поставлен епископом Афин и посвятил жизнь распространению христианства среди соотечественников.

История святого напоминает о том, что стремление к знаниям и вера могут идти рядом. Дионисий обладал глубокими познаниями, однако знакомство с Евангелием открыло ему новый путь к постижению истины - через веру в Бога и следование христианскому учению.

В церковных преданиях также рассказывается о путешествии Дионисия в Иерусалим, где он якобы встретился с Пресвятой Богородицей. Более поздние жития связывают его имя с чудесным собранием апостолов во время Успения Божией Матери. При этом подобные эпизоды относятся к церковной традиции и не описаны в книге Деяний.

Согласно преданию, последние годы жизни святой провел в Галлии, где продолжал проповедовать христианство. За свою веру он подвергся гонениям и принял мученическую смерть.

При изучении жития Дионисия важно учитывать различия между библейскими свидетельствами и более поздними церковными источниками. В западной христианской традиции его долгое время отождествляли с Дионисием Парижским (Сен-Дени), который также был мучеником и проповедником в Галлии. Однако современные исторические исследования преимущественно рассматривают их как разных людей.

Приметы 3 октября

Северный ветер - к похолоданию и приближению морозов.

Южный - до тепла и погожих дней.

Западный - к дождям и сырой погоде.

Что нельзя делать 3 октября

Наши предки не оставляли надолго открытыми окна. Существовало поверье, что вместе с холодным осенним ветром в дом могут попасть болезни. Не спешили также подбирать найденные на улице монеты или купюры - верили, что такая находка способна обернуться финансовыми потерями.

Что можно делать 3 октября

В народном календаре этот день называется Денис Зимний. Такое название связывали с приближением холодного времени: в начале октября осеннее тепло постепенно отступает, а приближение зимы становится все более заметным. Наши предки верили, что в этот день особенно активными становятся так называемые осенние лихорадки - нечистые силы, которым приписывали способность приносить людям разные недуги.

Больше новостей:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред