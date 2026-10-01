Возобновление переговоров Украины и РФ: СМИ узнали вероятное время и место

Новая дипломатическая активность проходит на фоне продолжающихся атак на портовую инфраструктуру.

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Раскрыта вероятность возобновления переговоров между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

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Новые встречи сторон могут пройти в начале октября

Посредниками планируют привлечь представителей швейцарской стороны

Турция и ООН намерены возобновить дипломатические контакты между Россией и Украиной, посвященные безопасности судоходства в Черном море. Основная задача инициативы - снизить риски для поставок зерна и не допустить дальнейшего давления на мировой продовольственный рынок.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата, знакомого с ситуацией, новые встречи могут пройти в начале октября. Посредниками планируют привлечь представителей швейцарского "Центра гуманитарного диалога".

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В центре обсуждений окажется безопасность коммерческого судоходства, а также защита портовой и энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание предполагается уделить последствиям перебоев с поставками продовольствия для стран, наиболее зависимых от импорта.

Инициаторы рассчитывают использовать опыт договоренностей 2022 года, благодаря которым некоторое время осуществлялись безопасные перевозки зерна, удобрений и других продовольственных грузов из украинских портов.

Новая дипломатическая активность проходит на фоне продолжающихся атак на портовую инфраструктуру. Россия и Украина остаются крупными участниками мирового зернового рынка, поэтому любые ограничения на экспорт через Черное море способны отражаться на стоимости сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности.

Предварительные консультации уже прошли в конце сентября в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В закрытой встрече участвовали представители Турции, США, европейских стран, Индии и Египта. Участники обсуждали возможную взаимную договоренность, которая должна обеспечить свободу коммерческого судоходства и снизить угрозы для ключевых объектов в регионе.

Эксперт оценил перспективы встречи Зеленского и Путина

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказался о возможной личной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках переговоров о завершении войны.

По оценке Загороднего, рассчитывать на прямой контакт лидеров в ближайшее время не стоит. Эксперт считает, что российская сторона может не поддержать такой формат переговоров.

Одной из причин он называет возможные политические последствия для Кремля. По мнению Загороднего, личные переговоры с украинским руководством могли бы восприниматься как признание Украины и ее президента самостоятельными участниками переговорного процесса.

/ Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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