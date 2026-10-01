Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

Генеральный штаб ВСУ сообщил о нанесении ударов по нескольким важным объектам российских оккупационных войск.

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Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых объектов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Силы обороны поразили места хранения и запуска российских БПЛА

В Луганской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения

Также подтверждено уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" в Донецкой области

Подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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"Поражение подобных объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны Украины, направленной на снижение способности российских оккупантов применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отмечают в ведомстве.

В районе Покровска Донецкой области был поражен пункт управления российскими беспилотниками.

Еще один удар пришелся на склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменки Луганской области. Кроме того, вблизи Тимошевки Запорожской области украинские военные также нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений.

Также Генеральный штаб подтвердил уничтожение складов хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Объекты были поражены 23 сентября в районе Волновахи Донецкой области.

Как Украина может усилить удары по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Украинские военные поразили ряд российских объектов в тылуи в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ. Об этом 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главред писал, что в ночь на 28 сентября Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. В результате атаки была поражена площадка Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2".

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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