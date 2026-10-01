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Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

Инна Ковенько
1 октября 2026, 14:53
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Генеральный штаб ВСУ сообщил о нанесении ударов по нескольким важным объектам российских оккупационных войск.
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых объектов РФ
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду ключевых объектов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Силы обороны поразили места хранения и запуска российских БПЛА
  • В Луганской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения
  • Также подтверждено уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" в Донецкой области

Подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

видео дня

"Поражение подобных объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны Украины, направленной на снижение способности российских оккупантов применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отмечают в ведомстве.

В районе Покровска Донецкой области был поражен пункт управления российскими беспилотниками.

Еще один удар пришелся на склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменки Луганской области. Кроме того, вблизи Тимошевки Запорожской области украинские военные также нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений.

Также Генеральный штаб подтвердил уничтожение складов хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Объекты были поражены 23 сентября в районе Волновахи Донецкой области.

Как Украина может усилить удары по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Украинские военные поразили ряд российских объектов в тылуи в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ. Об этом 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главред писал, что в ночь на 28 сентября Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. В результате атаки была поражена площадка Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2".

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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