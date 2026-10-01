Силы обороны разгромили места запуска БпЛА и склады РФ: куда "прилетело"

Читайте в материале:
- Силы обороны поразили места хранения и запуска российских БПЛА
- В Луганской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения
- Также подтверждено уничтожение складов БПЛА подразделения "Рубикон" в Донецкой области
Подразделения Сил обороны Украины 30 сентября и в ночь на 1 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
"Поражение подобных объектов является одной из приоритетных задач Сил обороны Украины, направленной на снижение способности российских оккупантов применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отмечают в ведомстве.
В районе Покровска Донецкой области был поражен пункт управления российскими беспилотниками.
Еще один удар пришелся на склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменки Луганской области. Кроме того, вблизи Тимошевки Запорожской области украинские военные также нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений.
Также Генеральный штаб подтвердил уничтожение складов хранения БПЛА российского подразделения "Рубикон". Объекты были поражены 23 сентября в районе Волновахи Донецкой области.
Как Украина может усилить удары по РФ
Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.
К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.
Удары вглубь РФ - последние новости
Украинские военные поразили ряд российских объектов в тылуи в Черном море. Среди пораженных целей - объект в Черном море, а также место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области РФ. Об этом 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главред писал, что в ночь на 28 сентября Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах. В результате атаки была поражена площадка Павловской нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября нанесли удар по оптико-механическому заводу в Азове Ростовской области РФ, Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и российскому ЗРГК "Панцирь-С2".
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
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