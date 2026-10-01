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Как платить за отопление на 10 % меньше: поможет простой осенний трюк

Дарья Пшеничник
1 октября 2026, 05:31
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Испанский институт энергосбережения подсчитал, сколько тепла теряет дом из-за незакрытых щелей и как исправить эту ситуацию, затратив всего несколько евро.
Пластиковые окна, утепление
Как осенью подготовить жилье к холодам / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Как с помощью свечи найти щели, через которые уходит тепло
  • Какие уплотнители подходят для раздвижных окон
  • Какую температуру в комнатах считают оптимальной

Уплотнители на дверях и окнах способны сократить потребление энергии на отопление на 5–10%, а в сочетании с другими недорогими мерами - до 40%. Такие подсчёты приводит испанский Институт диверсификации и энергосбережения (IDAE), работающий при Министерстве экологического перехода, сообщает OKDiario.

У этой цифры есть простое объяснение. По данным института, 40% всех теплопотерь в жилье приходится на окна и стекло, а от 25% до 30% потребности дома в отоплении формируется именно из-за этих потерь. Плохо уплотненные рамы, наличники и стыки - часть той же проблемы.

Значимость этого показателя возрастает, если учесть структуру счетов: почти половину энергии испанские семьи тратят на обогрев жилья. Поэтому любое улучшение изоляции сразу сказывается на потреблении - небольшие меры такого рода дают до 30% экономии на отоплении и кондиционировании.

Логика проста: дом, теряющий тепло через щели, заставляет котел, тепловой насос или радиаторы работать интенсивнее, чтобы поддерживать ту же температуру в комнате. Осень, до начала полноценного отопительного сезона, считается лучшим временем для проверки дверей и окон.

Свеча вместо тепловизора

Первый шаг - найти места, через которые проникает холод. В практическом руководстве IDAE предлагают домашний метод: в ветреный день поднести зажженную свечу к окнам, дверям или вентиляционным каналам. Если пламя колеблется, место проникновения найдено.

Чаще всего проблемными являются нижняя часть дверей, выходящих на улицу или в неотапливаемые зоны - гараж или подъезд, периметр окон и коробки рольставен. Последние для испанского жилья - классика: без изоляции они работают как дыра в фасаде, через которую тепло уходит всю зиму.

"Чтобы закрыть эти щели, достаточно простых и дешёвых средств - силикона, шпаклевки или уплотнителя", - рекомендуют в IDAE.

Еще одна точка утечки - дымоход камина, который советуют перекрывать, когда им не пользуются. Ни один из этих шагов не требует ремонтных работ или вызова мастера.

Какой тип выбрать и как приклеить

Выбор зависит от размера щели, типа открывания створки и того, выходит ли конструкция на улицу. В строительных магазинах цена большинства моделей не превышает нескольких евро за метр.

Пена - самый дешевый и простой в монтаже вариант для небольших щелей внутри помещения, но со временем она сплющивается. Резина и EPDM лучше выдерживают мороз, жару и постоянную нагрузку, поэтому подходят для наружных дверей и окон. Силикон гибкий и долговечен там, где есть трение. Щетковый профиль рассчитан на раздвижные окна, так как не мешает створке скользить. Отдельный тип - накладка под дверь, закрывающая зазор между створкой и полом.

Монтаж несложный, но важна подготовка. Специалисты советуют протереть раму тряпкой со спиртом, дать ей полностью высохнуть и приклеивать ленту без растяжения. На запыленной, влажной или облупившейся поверхности клей теряет сцепление, и лента перестает уплотнять уже через несколько недель.

Термостат, рольставни и 12 килограммов дизельного топлива

Каждый лишний градус на термостате увеличивает потребление примерно на 7%. В качестве ориентира IDAE называет 19–21 °C днём и 15–17 °C в спальнях ночью.

Для проветривания комнаты достаточно открыть окна на десять минут - дольше обновлять воздух нет необходимости. Опускание рольставней и штор с наступлением темноты устраняет заметные потери, а разгрузка радиаторов в начале сезона повышает их отдачу. Институт также рекомендует установить термостатические клапаны, которые быстро окупаются.

Наглядный аргумент в пользу плотного закрывания окон институт приводит отдельно: через каждый квадратный метр простого стекла за зиму уходит энергия, эквивалентная 12 килограммам дизельного топлива.

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Об источнике: OKDIARIO

OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты".

Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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