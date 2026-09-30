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Что будет с долларом в октябре: эксперт дал прогноз курса и назвал риски

Дарья Пшеничник
30 сентября 2026, 17:05
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Регулятор сохраняет контроль над рынком, но количество факторов, оказывающих давление на гривну, осенью растет.
Доллар евро
Какой будет ситуация на валютном рынке в октябре / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Каким будет курс доллара и евро в октябре
  • Почему подорожание топлива оказывает давление на гривну
  • Сколько валюты НБУ продает на межбанке

Доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривну. Валютный рынок и в дальнейшем останется под контролем Национального банка, а предпосылок для резкого изменения курсовой траектории нет. Таким прогнозом в эксклюзивном комментарии для Главред поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Ключевым стабилизатором остается режим "управляемой гибкости": курс реагирует на соотношение спроса и предложения, однако регулятор способен сдерживать чрезмерные колебания с помощью интервенций. Впрочем, эта система работает под значительной нагрузкой.

"Последние месяцы показывают, что нагрузка на этот механизм достаточно высока: в отдельные недели регулятор продает на межбанковском рынке более 1 млрд долларов. Это означает сохранение значительного структурного спроса на валюту, однако пока он не приводит к резкому ослаблению гривны, поскольку НБУ располагает достаточными ресурсами для сбалансирования рынка", - отмечает Лесовой.

Топливо и цены - главные риски осени

Осенью перечень факторов давления традиционно расширяется. Речь идет о торговом дефиците, последствиях российских атак для производства и логистики, ситуации в энергетике, а также объемах и регулярности поступления международной финансовой помощи.

Отдельным риском октября банкир называет рынок нефтепродуктов, который ударяет по гривне сразу с двух сторон.

"Украина остается крупным импортером энергоресурсов, поэтому рост их стоимости напрямую увеличивает спрос на валюту. В то же время подорожание топлива довольно быстро сказывается на логистике, производственных затратах и торговле, а впоследствии частично переносится на конечные цены товаров и услуг", - предупреждает он.

После почти нулевого августа, когда потребительские цены выросли всего на 0,1% за месяц, а годовой показатель составил 8,1%, ценовая динамика может стать более заметной.

"По нашей оценке, в сентябре месячная инфляция может составить 1–1,5%, а в октябре при неблагоприятном стечении обстоятельств - около 1,5–1,7%", - прогнозирует Лесовой.

Что сдерживает отток в валюту

Для рынка важны будут не только сами цифры, но и реакция на них населения и бизнеса. Подорожание топлива, продуктов, логистики или энергии способно подпитывать инфляционные ожидания, а следовательно - и желание части граждан переводить сбережения в доллар или евро.

Пока этот риск не является определяющим, убежден банкир: его сдерживают жесткая денежно-кредитная политика НБУ, достаточно высокая доходность гривневых инструментов и общая предсказуемость курсовой политики.

Дополнительной опорой остаются международные резервы. По состоянию на 1 сентября они составляли около 48,7 млрд долларов, тогда как прогноз НБУ предусматривает возможность их роста почти до 70 млрд долларов к концу года - то есть регулятор сохраняет значительный запас прочности для сглаживания дисбалансов на рынке.

Каким будет курс валют в следующем году

Народный депутат Ярослав Железняк говорил, что в государственном бюджете на 2027 год заложен средний курс 47,1 грн за доллар, а на конец года - 48,3 грн.

В то же время представители бизнеса в своих бюджетах используют более высокий ориентир.

"Бюджетный курс не стоит воспринимать как прогноз фактического движения валютного рынка. Правительство никогда не угадывало с этим показателем, а цифра в бюджете имеет прежде всего расчетное значение", - подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый подешевели.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,20 грн/долл. По его словам, восходящая динамика доллара была прогнозируемой из-за нехватки валютной выручки.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявлял, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, доллар в период с 29 сентября по 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро - в пределах 51–52,5 грн.

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Об источнике: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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