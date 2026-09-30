Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

Минувшей ночью Киевщина пережила массированный удар РФ.

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Последствия атаки на Киевскую область 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

РФ ударила по Киевщине ракетами

В Вышгороде погиб ребенок, еще три человека травмированы

Разрушен частный дом, возникли пожары, уничтожены 8 гаражей

На Киевщине в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок, еще три человека травмированы, среди них - ребенок.

Как сообщили в ГСЧС, в Вышгороде на месте попадания разрушен частный жилой дом. Во время поисково-спасательных работ под обломками конструкций спасатели обнаружили ребенка 2012 года рождения.

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"Чрезвычайники пытались спасти ребенка. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Также в городе возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственном здании. Уничтожены 8 гаражей. Число поврежденных и уничтоженных автомобилей уточняется. Все пожары были ликвидированы.

Работы по ликвидации последствий атаки РФ продолжаются.

Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Обуховском районе в одном из населенных пунктов повреждено здание супермаркета, возник пожар.

"На место направили бригады экстренной медицинской помощи. По предварительной информации, там могут быть потерпевшие. Службы работают на месте", - сообщил утром в среду глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Как писал Главред, ранее глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в ночь на 30 сентября Киевщина подверглась очередной ракетно-дроновой атаке врага. Последствия зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

По данным мониторов, целями ночной атаки врага в Киевской области стали ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции.

Атака на Киев 30 сентября

В ночь на среду, 30 сентября, российская оккупационная армия атаковала Киев баллистикой. В городе возникли пожары.

В результате российского обстрела один человек погиб, еще четыре - пострадали.

Зафиксированы пожары и разрушения в 4 районах города.

Святошинский район: повреждены около 10 частных домов.

Подольский район: враг попал в нежилое здание, из-за чего возник пожар на шестом этаже. Также загорелось складское помещение. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Еще по одному адресу вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме.

Голосеевский район: произошло возгорание бани, бытовки и бетоносмесителя. Пожар был ликвидирован.

Соломенский район: горел травяной настил на открытой территории.

РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов

Прошлой ночью армия РФ атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также БпЛА. Силы ПВО смогли уничтожить большинство вражеских целей.

Как говорится в отчете Воздушных сил ВСУ, основным направлением удара была Киевская область.

Во время новой атаки враг применил:

противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской области РФ;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ;

188 ударных БпЛА типа Shahed (из которых 86 - реактивные);

БпЛА типа "Гербера";

дроны-имитаторы типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 160 воздушных целей:

5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс";

155 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

По состоянию на утро в украинском небе все еще остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

РФ готовит серию ударов по энергосистеме Украины - мониторы

Российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

"В течение последующих атак россияне будут системно и методично пытаться нанести удары по объектам генерации и передачи электроэнергии", - считают аналитики.

Эксперты назвали цели оккупантов:

отключить украинские АЭС от объединенной сети;

полностью отрезать Киев от внешнего питания;

разрушить энергетическую инфраструктуру промышленного востока страны.

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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