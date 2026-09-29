Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 18:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лунный календарь огородника на октябрь 2026 года: благоприятные даты для посадок, полива и посева озимых культур с учётом фаз Луны.
Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.
Посевной календарь на октябрь 2026 года: когда сажать и какие дни следует пропустить / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Когда сажать чеснок в октябре 2026 года
  • Когда сажать озимый лук
  • Какие дни благоприятны, а какие неблагоприятны для посадки в октябре

Октябрь станет важным месяцем для посадки озимых культур, ягодных кустарников, деревьев, винограда, многолетников и цветов, а также для завершения сбора урожая и подготовки участка к зиме. Огородница и блогер Надежда Подлесняк в видео на собственном YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" назвала даты, которые по лунному посевному календарю традиционно считаются благоприятными или неблагоприятными для различных работ.

В то же время в октябре ещё можно собирать урожай поздних культур, работать с почвой, убирать растительные остатки, готовить компост и защищать сад от холодов. Какие работы и когда проводить - выяснял Главред.

видео дня

Что сажать в октябре

По словам Надежды Подлесняк, перечень культур для октябрьских работ зависит прежде всего от климатической зоны и погоды. В этот период актуальными остаются посадка озимого чеснока и лука, ягодных кустарников, деревьев, винограда, некоторых многолетников и цветов.

"Если вы живете в северных регионах Украины, то используйте благоприятные дни в начале октября. А если вы живете в центральной части Украины и на юге, то, конечно, используйте благоприятные дни в конце октября. Все зависит от погодных условий именно в вашем регионе", - отметила огородница.

В конце октября, в зависимости от температуры, можно также готовиться к подзимнему посеву моркови, столовой свеклы, пастернака, петрушки, укропа, щавеля, лука-батуна и ноготков.

Октябрь также остается благоприятным периодом для малины, смородины, крыжовника, винограда и различных декоративных растений. Отдельно огородница подчеркивает важность посадки луковичных цветов - тюльпанов, нарциссов и крокусов.

Смотрите видео о посевном календаре на октябрь по дням:

Октябрь - не только месяц посадки

Огородница обращает внимание, что в октябре продолжается сбор урожая. На огородах еще выкапывают корнеплоды и собирают поздние сорта капусты. Если погода остается теплой, часть теплолюбивых культур может продолжать плодоносить.

"Не знаю, как у вас, но у нас на огороде еще есть и перец, и баклажаны, и помидоры, и огурцы, потому что еще бывают теплые дни. И в октябре, если будут ещё тёплые дни, урожаи будут и будут", - рассказала Надежда Подлесняк.

В то же время в октябре нужно подготовить участок к холодному сезону: убрать растительные остатки и опавшую листву, перекопать и рыхлить грядки, посеять сидераты, замульчировать насаждения и заложить компост.

Какие фазы Луны будут в октябре 2026 года

В октябре 2026 года убывающая Луна продлится с 1 по 9 октября, 10 октября будет новолуние, с 11 по 25 октября - период роста, 26 октября - полнолуние, а с 27 по 31 октября - снова убывающая Луна.

Согласно традиционному подходу лунного календаря, различные фазы связывают с определёнными видами работ. Период растущей Луны обычно выбирают для культур, урожай которых формируется над землей, а при убывающей Луне отдают предпочтение работам с корнеплодами и луковичными растениями.

В то же время огородница подчеркивает, что лунный календарь не должен быть единственным ориентиром.

"Для успешной посадки гораздо важнее температура воздуха и почвы, влажность и климатические условия именно вашего региона", - отметила Надежда Подлесняк.

1–4 октября: время для работы с почвой и посадки озимых

1 и 2 октября - убывающая Луна в Близнецах. По традиционному лунному календарю этот период считается неблагоприятным для посадки, пересадки и полива растений. Зато его можно использовать для перекопки или вспашки участка, обрезки сухих и поврежденных ветвей и уборки опавших листьев.

3 и 4 октября - убывающая Луна в Раке. По календарю это благоприятный период для посадки, пересадки и полива. В северных регионах, где ожидается похолодание, в эти дни можно высаживать озимый чеснок и лук-севок.

"Рак стимулирует мгновенное развитие корневой системы и очень быстрое укоренение. Головки вырастают крупными и сочными, но требуют тщательной просушки после сбора из-за того, что Рак - это знак воды", - отметила огородница.

По её словам, 3 и 4 октября также хорошо подходят для обильного полива и посадки ягодных кустарников, в частности смородины, крыжовника и малины.

5–9 октября: цветы, сидераты и подготовка к новолунию

5 и 6 октября Луна будет находиться в знаке Льва. Большинство посадок автор календаря советует в этот период не проводить. В то же время она делает исключение для озимого чеснока, который, по её словам, может отличаться большей остротой и лежкостью.

7, 8 и 9 октября до 11:00 Луна будет находиться в Деве. Этот период огородница рекомендует для однолетних цветов, внесения удобрений, а также посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов и декоративных кустарников.

После 11:00 9 октября Луна перейдет в знак Весов. Это время можно использовать для посева сидератов и зелени, посадки многолетних цветов, ягодных кустарников и роз, а также для обрезки деревьев. В то же время после обеда садовод советует завершить активные посадочные работы накануне новолуния.

10–13 октября: новолуние и посадка саженцев

10 октября - новолуние. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, активные работы с растениями в этот день лучше отложить.

"Любые работы с растениями в новолуние строго запрещены. Отдыхаем и мы, и растения", - отметила Надежда Подлесняк.

11 октября Луна будет расти в Весах. Этот день садовод рекомендует для зелени, сидератов, многолетних цветов, посадки деревьев и санитарной обрезки деревьев и кустарников.

12 и 13 октября Луна будет находиться в Скорпионе. По календарю это благоприятные дни для посадки, пересадки и обильного полива. В этот период можно высаживать саженцы яблонь, груш, слив и ягодных кустарников.

Также садовод советует провести предзимний полив сада и внести минеральные удобрения. В то же время она не рекомендует сажать озимый чеснок и лук в период роста Луны, поскольку, по её словам, растения могут пойти в стрелку.

14–18 октября: санитарные работы и посадка саженцев

14, 15 и 16 октября до 16:00 Луна будет находиться в знаке Стрельца. Эти дни огородница называет малопродуктивными для посадки и пересадки. Их можно использовать для санитарных работ, прополки, сбора урожая для длительного хранения, а также опрыскивания сада от вредителей и болезней.

Кроме того, по её рекомендациям, в этот период можно сеять цветы, собирать корнеплоды и квасить капусту на зиму.

После 16:00 16 октября, а также 17 и 18 октября Луна будет находиться в знаке Козерога. Эти дни календарь относит к благоприятным для посадки, пересадки и полива. Особенно хорошо они подходят для саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.

"Растения формируют крепкую корневую систему и хорошо переносят зимние холода. Очень хорошо сажать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников", - отмечает огородница.

После посадки она советует замульчировать почву, чтобы защитить корневую систему до наступления холодов. В то же время чеснок и лук в этот период высаживать не рекомендуется, поскольку растущая Луна может стимулировать активный рост зеленой массы.

19–23 октября: работы в саду и полив ягодников

19, 20 и 21 октября до 15:30 Луна будет находиться в знаке Водолея. Согласно календарю, это неблагоприятные дни для посадки, пересадки и полива. Зато можно провести обрезку, борьбу с сорняками, заготовку урожая на зиму и перекопку свободных грядок.

Также в этот период можно очистить теплицы от растительных остатков, провести их дезинфекцию, осуществить формирующую и санитарную обрезку и защитить сад от вредителей.

21 октября после 15:30, а также 22 и 23 октября Луна будет в знаке Рыб. Эти дни огородница относит к благоприятным для посадки, пересадки и полива.

"В эти дни хорошо полить уже высаженные осенью ягодные кустарники, землянику, клубнику, декоративные растения и подготовить почву теплицы под весенние посевы", - отмечает Надежда Подлесняк.

В то же время от обрезки деревьев в этот период она советует воздержаться.

24–27 октября: удобрения, полнолуние и озимые культуры

24 и 25 октября Луна будет расти в Овне. По календарю это нейтральный период. Сажать и пересаживать плодовые культуры ради урожая не рекомендуется, однако можно вносить удобрения и сажать декоративные растения.

В частности, садовод советует внести осенние органические удобрения, перегной и компост.

26 октября будет полнолуние. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, активные работы с растениями в этот день лучше отложить. Не рекомендуется сажать, обрезать и пересаживать растения.

В то же время этот день можно использовать для заготовки урожая.

"Во время полнолуния лучше воздержаться от любых активных работ с растениями. Не стоит сажать, обрезать или пересаживать растения. Отдыхают и растения, и мы. Но можно заниматься консервированием. Например, замариновать капусту или приготовить другие консервы, какие-нибудь салаты на зиму", - говорит огородница.

27 октября убывающая Луна будет находиться в Тельце. По календарю это благоприятный период для посадки, пересадки и полива, а также один из лучших дней для озимого чеснока, озимого лука и подзимнего посева моркови и свеклы.

"Это один из самых благоприятных дней для посадки озимого чеснока, озимого лука и подзимнего посева моркови и свеклы. И чеснок, и лук, посаженные под знаком Тельца, формируют тяжелые головки и демонстрируют максимальную лежкость", - говорит Надежда Пидлесняк.

28–31 октября: завершение работ и посадка озимых

28 и 29 октября убывающая Луна будет находиться в знаке Близнецов. По календарю эти дни неблагоприятны для посадки, пересадки и полива. Зато их можно посвятить обрезке, окончательной санитарной очистке сада и сбору урожая для длительного хранения.

30 и 31 октября Луна будет находиться в Раке. По лунному календарю это благоприятный период для посева, пересадки и полива.

"Рак - это знак воды, он стимулирует мгновенное развитие корневой системы, прекрасное время для быстрого укоренения как зубчиков чеснока, так и озимого лука. Головки вырастают очень крупными и сочными, но требуют тщательной просушки после сбора урожая", - подчеркнула огородница.

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года по дням

  • 1–2 октября - неблагоприятны для посадки, пересадки и полива; можно работать с почвой, обрезать поврежденные ветки и убирать листья.
  • 3–4 октября - благоприятны для посадки, пересадки и полива; в северных регионах можно высаживать озимый чеснок и лук-севок, а также ягодные кустарники.
  • 5–6 октября - посадка большинства культур нежелательна; допускается посадка озимого чеснока.
  • 7–8 октября - подходят для однолетних цветов, тюльпанов, нарциссов, крокусов, декоративных кустарников и внесения удобрений.
  • 9 октября до 11:00 - можно работать с цветами и удобрениями; после 11:00 - сеять сидераты, зелень и многолетние цветы, сажать ягодные кустарники и розы.
  • 10 октября - новолуние, активные работы с растениями лучше отложить.
  • 11 октября - благоприятный день для зелени, сидератов, многолетних цветов, деревьев и санитарной обрезки.
  • 12–13 октября - благоприятны для посадки, пересадки, полива, плодовых деревьев и ягодных кустарников; можно провести предзимний полив сада и внести минеральные удобрения.
  • 14–16 октября до 16:00 - неблагоприятны для посадки и пересадки; можно проводить санитарные работы, собирать урожай, защищать сад, сеять цветы и квасить капусту.
  • 16 октября после 16:00 – 18 октября - благоприятны для саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников; после посадки следует замульчировать почву.
  • 19–21 октября до 15:30 - посадка, пересадка и полив нежелательны; можно обрезать, перекапывать почву, очищать и дезинфицировать теплицы, защищать сад от вредителей.
  • 21 октября после 15:30 – 23 октября - благоприятные дни для посадки, пересадки и полива ягодных и декоративных культур, земляники и клубники.
  • 24–25 октября - нейтральный период для посадки плодовых культур; можно вносить органические удобрения, перегной и компост.
  • 26 октября - полнолуние; активные работы с растениями лучше отложить, допускается консервирование и квашение.
  • 27 октября - один из самых благоприятных дней для озимого чеснока, лука, моркови и свеклы.
  • 28–29 октября - неблагоприятны для посадки и полива; можно обрезать, проводить санитарную очистку сада и собирать урожай.
  • 30–31 октября - благоприятны для посева, пересадки и полива, в частности озимого чеснока и лука.
Посевной календарь на октябрь 2026
Посевной календарь на октябрь 2026 / Инфографика: Главред

Надежда Подлесняк отдельно подчеркивает, что лунный календарь следует воспринимать лишь как дополнительный ориентир. Реальные сроки посадки нужно определять с учётом температуры воздуха и почвы, влажности, агротехники, прогноза заморозков и климатических условий конкретного региона.

"Для успешной посадки гораздо важнее температура воздуха и почвы, влажность, агротехника и, конечно, прогноз заморозков и климатические условия именно вашего региона", - подчеркнула огородница.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

19:12Война
РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:28Война
РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

17:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

19:12

Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

19:10

Путин резко увеличивает численность армии: Маляр о том, что на самом деле задумали в Кремлемнение

18:38

Джонни Депп удивил странной выходкой: актер пожевал траву и запил ромомВидео

18:35

Осенняя уборка сада: почему идеальный порядок может навредитьВидео

18:14

Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.Видео

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
17:45

Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

17:35

Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

Реклама
16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

16:13

В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

16:13

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

16:00

Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

16:00

Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

15:59

"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

15:54

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицыВидео

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

Реклама
15:31

"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

15:20

Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топливаВидео

15:17

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездойВидео

15:14

Гетманцев: медленная детенизация после реформы БЭБ обошлась бюджету в 1 млрд долларов

15:11

Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

15:05

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осеньюВидео

14:26

Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

14:24

Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября

14:16

Зачем на самом деле нужно отверстие в ложке для спагетти: ответ удивит

14:07

Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:31

Фонд предпринимателя Владимира Литвина дарит AI-рюкзаки подросткам-выпускникам бизнес-школы MindCraft

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

Реклама
11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять