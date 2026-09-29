Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.

Лунный календарь огородника на октябрь 2026 года: благоприятные даты для посадок, полива и посева озимых культур с учётом фаз Луны.

https://glavred.info/sad-ogorod/lunnyy-posevnoy-kalendar-na-oktyabr-2026-blagopriyatnye-dni-dlya-bolshogo-urozhaya-10800179.html Ссылка скопирована

Посевной календарь на октябрь 2026 года: когда сажать и какие дни следует пропустить / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Когда сажать чеснок в октябре 2026 года

Когда сажать озимый лук

Какие дни благоприятны, а какие неблагоприятны для посадки в октябре

Октябрь станет важным месяцем для посадки озимых культур, ягодных кустарников, деревьев, винограда, многолетников и цветов, а также для завершения сбора урожая и подготовки участка к зиме. Огородница и блогер Надежда Подлесняк в видео на собственном YouTube-канале "Дом и приусадебный участок" назвала даты, которые по лунному посевному календарю традиционно считаются благоприятными или неблагоприятными для различных работ.

В то же время в октябре ещё можно собирать урожай поздних культур, работать с почвой, убирать растительные остатки, готовить компост и защищать сад от холодов. Какие работы и когда проводить - выяснял Главред.

видео дня

Что сажать в октябре

По словам Надежды Подлесняк, перечень культур для октябрьских работ зависит прежде всего от климатической зоны и погоды. В этот период актуальными остаются посадка озимого чеснока и лука, ягодных кустарников, деревьев, винограда, некоторых многолетников и цветов.

"Если вы живете в северных регионах Украины, то используйте благоприятные дни в начале октября. А если вы живете в центральной части Украины и на юге, то, конечно, используйте благоприятные дни в конце октября. Все зависит от погодных условий именно в вашем регионе", - отметила огородница.

В конце октября, в зависимости от температуры, можно также готовиться к подзимнему посеву моркови, столовой свеклы, пастернака, петрушки, укропа, щавеля, лука-батуна и ноготков.

Октябрь также остается благоприятным периодом для малины, смородины, крыжовника, винограда и различных декоративных растений. Отдельно огородница подчеркивает важность посадки луковичных цветов - тюльпанов, нарциссов и крокусов.

Смотрите видео о посевном календаре на октябрь по дням:

Октябрь - не только месяц посадки

Огородница обращает внимание, что в октябре продолжается сбор урожая. На огородах еще выкапывают корнеплоды и собирают поздние сорта капусты. Если погода остается теплой, часть теплолюбивых культур может продолжать плодоносить.

"Не знаю, как у вас, но у нас на огороде еще есть и перец, и баклажаны, и помидоры, и огурцы, потому что еще бывают теплые дни. И в октябре, если будут ещё тёплые дни, урожаи будут и будут", - рассказала Надежда Подлесняк.

В то же время в октябре нужно подготовить участок к холодному сезону: убрать растительные остатки и опавшую листву, перекопать и рыхлить грядки, посеять сидераты, замульчировать насаждения и заложить компост.

Какие фазы Луны будут в октябре 2026 года

В октябре 2026 года убывающая Луна продлится с 1 по 9 октября, 10 октября будет новолуние, с 11 по 25 октября - период роста, 26 октября - полнолуние, а с 27 по 31 октября - снова убывающая Луна.

Согласно традиционному подходу лунного календаря, различные фазы связывают с определёнными видами работ. Период растущей Луны обычно выбирают для культур, урожай которых формируется над землей, а при убывающей Луне отдают предпочтение работам с корнеплодами и луковичными растениями.

В то же время огородница подчеркивает, что лунный календарь не должен быть единственным ориентиром.

"Для успешной посадки гораздо важнее температура воздуха и почвы, влажность и климатические условия именно вашего региона", - отметила Надежда Подлесняк.

1–4 октября: время для работы с почвой и посадки озимых

1 и 2 октября - убывающая Луна в Близнецах. По традиционному лунному календарю этот период считается неблагоприятным для посадки, пересадки и полива растений. Зато его можно использовать для перекопки или вспашки участка, обрезки сухих и поврежденных ветвей и уборки опавших листьев.

3 и 4 октября - убывающая Луна в Раке. По календарю это благоприятный период для посадки, пересадки и полива. В северных регионах, где ожидается похолодание, в эти дни можно высаживать озимый чеснок и лук-севок.

"Рак стимулирует мгновенное развитие корневой системы и очень быстрое укоренение. Головки вырастают крупными и сочными, но требуют тщательной просушки после сбора из-за того, что Рак - это знак воды", - отметила огородница.

По её словам, 3 и 4 октября также хорошо подходят для обильного полива и посадки ягодных кустарников, в частности смородины, крыжовника и малины.

5–9 октября: цветы, сидераты и подготовка к новолунию

5 и 6 октября Луна будет находиться в знаке Льва. Большинство посадок автор календаря советует в этот период не проводить. В то же время она делает исключение для озимого чеснока, который, по её словам, может отличаться большей остротой и лежкостью.

7, 8 и 9 октября до 11:00 Луна будет находиться в Деве. Этот период огородница рекомендует для однолетних цветов, внесения удобрений, а также посадки тюльпанов, нарциссов, крокусов и декоративных кустарников.

После 11:00 9 октября Луна перейдет в знак Весов. Это время можно использовать для посева сидератов и зелени, посадки многолетних цветов, ягодных кустарников и роз, а также для обрезки деревьев. В то же время после обеда садовод советует завершить активные посадочные работы накануне новолуния.

10–13 октября: новолуние и посадка саженцев

10 октября - новолуние. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, активные работы с растениями в этот день лучше отложить.

"Любые работы с растениями в новолуние строго запрещены. Отдыхаем и мы, и растения", - отметила Надежда Подлесняк.

11 октября Луна будет расти в Весах. Этот день садовод рекомендует для зелени, сидератов, многолетних цветов, посадки деревьев и санитарной обрезки деревьев и кустарников.

12 и 13 октября Луна будет находиться в Скорпионе. По календарю это благоприятные дни для посадки, пересадки и обильного полива. В этот период можно высаживать саженцы яблонь, груш, слив и ягодных кустарников.

Также садовод советует провести предзимний полив сада и внести минеральные удобрения. В то же время она не рекомендует сажать озимый чеснок и лук в период роста Луны, поскольку, по её словам, растения могут пойти в стрелку.

14–18 октября: санитарные работы и посадка саженцев

14, 15 и 16 октября до 16:00 Луна будет находиться в знаке Стрельца. Эти дни огородница называет малопродуктивными для посадки и пересадки. Их можно использовать для санитарных работ, прополки, сбора урожая для длительного хранения, а также опрыскивания сада от вредителей и болезней.

Кроме того, по её рекомендациям, в этот период можно сеять цветы, собирать корнеплоды и квасить капусту на зиму.

После 16:00 16 октября, а также 17 и 18 октября Луна будет находиться в знаке Козерога. Эти дни календарь относит к благоприятным для посадки, пересадки и полива. Особенно хорошо они подходят для саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.

"Растения формируют крепкую корневую систему и хорошо переносят зимние холода. Очень хорошо сажать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников", - отмечает огородница.

После посадки она советует замульчировать почву, чтобы защитить корневую систему до наступления холодов. В то же время чеснок и лук в этот период высаживать не рекомендуется, поскольку растущая Луна может стимулировать активный рост зеленой массы.

19–23 октября: работы в саду и полив ягодников

19, 20 и 21 октября до 15:30 Луна будет находиться в знаке Водолея. Согласно календарю, это неблагоприятные дни для посадки, пересадки и полива. Зато можно провести обрезку, борьбу с сорняками, заготовку урожая на зиму и перекопку свободных грядок.

Также в этот период можно очистить теплицы от растительных остатков, провести их дезинфекцию, осуществить формирующую и санитарную обрезку и защитить сад от вредителей.

21 октября после 15:30, а также 22 и 23 октября Луна будет в знаке Рыб. Эти дни огородница относит к благоприятным для посадки, пересадки и полива.

"В эти дни хорошо полить уже высаженные осенью ягодные кустарники, землянику, клубнику, декоративные растения и подготовить почву теплицы под весенние посевы", - отмечает Надежда Подлесняк.

В то же время от обрезки деревьев в этот период она советует воздержаться.

24–27 октября: удобрения, полнолуние и озимые культуры

24 и 25 октября Луна будет расти в Овне. По календарю это нейтральный период. Сажать и пересаживать плодовые культуры ради урожая не рекомендуется, однако можно вносить удобрения и сажать декоративные растения.

В частности, садовод советует внести осенние органические удобрения, перегной и компост.

26 октября будет полнолуние. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, активные работы с растениями в этот день лучше отложить. Не рекомендуется сажать, обрезать и пересаживать растения.

В то же время этот день можно использовать для заготовки урожая.

"Во время полнолуния лучше воздержаться от любых активных работ с растениями. Не стоит сажать, обрезать или пересаживать растения. Отдыхают и растения, и мы. Но можно заниматься консервированием. Например, замариновать капусту или приготовить другие консервы, какие-нибудь салаты на зиму", - говорит огородница.

27 октября убывающая Луна будет находиться в Тельце. По календарю это благоприятный период для посадки, пересадки и полива, а также один из лучших дней для озимого чеснока, озимого лука и подзимнего посева моркови и свеклы.

"Это один из самых благоприятных дней для посадки озимого чеснока, озимого лука и подзимнего посева моркови и свеклы. И чеснок, и лук, посаженные под знаком Тельца, формируют тяжелые головки и демонстрируют максимальную лежкость", - говорит Надежда Пидлесняк.

28–31 октября: завершение работ и посадка озимых

28 и 29 октября убывающая Луна будет находиться в знаке Близнецов. По календарю эти дни неблагоприятны для посадки, пересадки и полива. Зато их можно посвятить обрезке, окончательной санитарной очистке сада и сбору урожая для длительного хранения.

30 и 31 октября Луна будет находиться в Раке. По лунному календарю это благоприятный период для посева, пересадки и полива.

"Рак - это знак воды, он стимулирует мгновенное развитие корневой системы, прекрасное время для быстрого укоренения как зубчиков чеснока, так и озимого лука. Головки вырастают очень крупными и сочными, но требуют тщательной просушки после сбора урожая", - подчеркнула огородница.

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года по дням

1–2 октября - неблагоприятны для посадки, пересадки и полива; можно работать с почвой, обрезать поврежденные ветки и убирать листья.

- неблагоприятны для посадки, пересадки и полива; можно работать с почвой, обрезать поврежденные ветки и убирать листья. 3–4 октября - благоприятны для посадки, пересадки и полива; в северных регионах можно высаживать озимый чеснок и лук-севок, а также ягодные кустарники.

- благоприятны для посадки, пересадки и полива; в северных регионах можно высаживать озимый чеснок и лук-севок, а также ягодные кустарники. 5–6 октября - посадка большинства культур нежелательна; допускается посадка озимого чеснока.

- посадка большинства культур нежелательна; допускается посадка озимого чеснока. 7–8 октября - подходят для однолетних цветов, тюльпанов, нарциссов, крокусов, декоративных кустарников и внесения удобрений.

- подходят для однолетних цветов, тюльпанов, нарциссов, крокусов, декоративных кустарников и внесения удобрений. 9 октября до 11:00 - можно работать с цветами и удобрениями; после 11:00 - сеять сидераты, зелень и многолетние цветы, сажать ягодные кустарники и розы.

- можно работать с цветами и удобрениями; после 11:00 - сеять сидераты, зелень и многолетние цветы, сажать ягодные кустарники и розы. 10 октября - новолуние, активные работы с растениями лучше отложить.

- новолуние, активные работы с растениями лучше отложить. 11 октября - благоприятный день для зелени, сидератов, многолетних цветов, деревьев и санитарной обрезки.

- благоприятный день для зелени, сидератов, многолетних цветов, деревьев и санитарной обрезки. 12–13 октября - благоприятны для посадки, пересадки, полива, плодовых деревьев и ягодных кустарников; можно провести предзимний полив сада и внести минеральные удобрения.

- благоприятны для посадки, пересадки, полива, плодовых деревьев и ягодных кустарников; можно провести предзимний полив сада и внести минеральные удобрения. 14–16 октября до 16:00 - неблагоприятны для посадки и пересадки; можно проводить санитарные работы, собирать урожай, защищать сад, сеять цветы и квасить капусту.

- неблагоприятны для посадки и пересадки; можно проводить санитарные работы, собирать урожай, защищать сад, сеять цветы и квасить капусту. 16 октября после 16:00 – 18 октября - благоприятны для саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников; после посадки следует замульчировать почву.

- благоприятны для саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников; после посадки следует замульчировать почву. 19–21 октября до 15:30 - посадка, пересадка и полив нежелательны; можно обрезать, перекапывать почву, очищать и дезинфицировать теплицы, защищать сад от вредителей.

- посадка, пересадка и полив нежелательны; можно обрезать, перекапывать почву, очищать и дезинфицировать теплицы, защищать сад от вредителей. 21 октября после 15:30 – 23 октября - благоприятные дни для посадки, пересадки и полива ягодных и декоративных культур, земляники и клубники.

- благоприятные дни для посадки, пересадки и полива ягодных и декоративных культур, земляники и клубники. 24–25 октября - нейтральный период для посадки плодовых культур; можно вносить органические удобрения, перегной и компост.

- нейтральный период для посадки плодовых культур; можно вносить органические удобрения, перегной и компост. 26 октября - полнолуние; активные работы с растениями лучше отложить, допускается консервирование и квашение.

- полнолуние; активные работы с растениями лучше отложить, допускается консервирование и квашение. 27 октября - один из самых благоприятных дней для озимого чеснока, лука, моркови и свеклы.

- один из самых благоприятных дней для озимого чеснока, лука, моркови и свеклы. 28–29 октября - неблагоприятны для посадки и полива; можно обрезать, проводить санитарную очистку сада и собирать урожай.

- неблагоприятны для посадки и полива; можно обрезать, проводить санитарную очистку сада и собирать урожай. 30–31 октября - благоприятны для посева, пересадки и полива, в частности озимого чеснока и лука.

Посевной календарь на октябрь 2026 / Инфографика: Главред

Надежда Подлесняк отдельно подчеркивает, что лунный календарь следует воспринимать лишь как дополнительный ориентир. Реальные сроки посадки нужно определять с учётом температуры воздуха и почвы, влажности, агротехники, прогноза заморозков и климатических условий конкретного региона.

"Для успешной посадки гораздо важнее температура воздуха и почвы, влажность, агротехника и, конечно, прогноз заморозков и климатические условия именно вашего региона", - подчеркнула огородница.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред