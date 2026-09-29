Круглое отверстие посередине зубчатой ложки выполняет сразу две разные функции.

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Какая функция отверстия в ложке для спагетти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем нужно отверстие в ложке для спагетти

Как с его помощью отмерить порцию сухой пасты

Во многих кухонных наборах есть характерная ложка для подачи пасты, которую легко узнать по зубчатым краям. Однако она также может иметь отверстие посередине, которое вызывает у людей много вопросов.

Главред решил разобраться, для чего нужно отверстие в ложке для спагетти.

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Какую функцию выполняет отверстие в ложке

Отверстие посередине зубчатой ложки для спагетти - это не декоративный элемент, а функциональная деталь с двойным назначением: оно одновременно облегчает стекание воды и в некоторых моделях служит меркой для одной порции сухой пасты, пишет El Cronista.

Самая очевидная функция прорези проявляется уже после варки. Когда готовые спагетти вынимают из кастрюли, лишняя жидкость стекает через центральное отверстие и зубчатые края, поэтому паста не переносит половину воды на тарелку.

Как отмерить порцию спагетти через отверстие

Перед тем как опустить пасту в кипящую воду, горсть сухих спагетти продевают через центральное отверстие. В посуде, специально рассчитанной на это, количество, которое помещается в отверстие, соответствует одной порции.

Такой способ дает быстрый визуальный ориентир и страхует от типичной кухонной ошибки, когда на двоих людей варят объем, рассчитанный на четверых.

Почему это работает не со всеми ложками

Универсальным этот прием назвать нельзя: размеры и конструкция посуды различаются в зависимости от бренда. В одних моделях отверстие действительно спроектировано как порционная мерка, в других оно нужно исключительно для слива воды, а есть ложки сразу с несколькими дренажными прорезями.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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