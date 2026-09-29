Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Главное:
- РФ перебросила 90 реактивных БПЛА в Цимбулово Орловской области
- Новая пусковая площадка расположена в 160–180 км от Украины
- Аналитики считают главной целью будущих атак Киев
Дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.
"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.
Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.
"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.
РФ расширила базу реактивных дронов
Издание The Telegraph писало о том, что страна-агрессор Россия превратила пустующие сельскохозяйственные угодья возле села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине - спутниковые снимки зафиксировали там 16 пусковых установок и более сотни готовых к применению дронов. Объект фактически стал центром российской кампании по применению реактивных ударных БПЛА.
На полигоне аналитики обнаружили и значительное количество солнечных панелей - они должны обеспечить бесперебойную работу объекта даже при отключении электроэнергии.
РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg
В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось.
Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.
Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.
Воздушные атаки РФ - новости
Как писал Главред, восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области в ночь на 29 сентября. Огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.
В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.
Днем 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.
Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.
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О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
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