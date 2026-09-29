Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Ночью на локацию в Цимбулово завезли 90 реактивных БПЛА.

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Угроза дроновых ударов по столице в ближайшее время вырастет / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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РФ перебросила 90 реактивных БПЛА в Цимбулово Орловской области

Новая пусковая площадка расположена в 160–180 км от Украины

Аналитики считают главной целью будущих атак Киев

Дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

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Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.

РФ расширила базу реактивных дронов

Издание The Telegraph писало о том, что страна-агрессор Россия превратила пустующие сельскохозяйственные угодья возле села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине - спутниковые снимки зафиксировали там 16 пусковых установок и более сотни готовых к применению дронов. Объект фактически стал центром российской кампании по применению реактивных ударных БПЛА.

На полигоне аналитики обнаружили и значительное количество солнечных панелей - они должны обеспечить бесперебойную работу объекта даже при отключении электроэнергии.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg

В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось.

Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.

Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.

Воздушные атаки РФ - новости

Как писал Главред, восемь человек получили ранения в результате российских ударов по Одесской области в ночь на 29 сентября. Огонь охватил жилые дома, производственное предприятие и приют для животных.

В ночь на 29 сентября страна-агрессор Россия нанесла очередной баллистический удар по Киеву. Также ночью столицу атаковали реактивными дронами. Зафиксированы повреждения зданий в трех районах столицы.

Днем ​​28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в центре столицы было зафиксировано падение БпЛА на здание Национальной академии наук Украины.

Заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Академии наук в Киеве. Его личная помощница Наталья, по предварительным данным, погибла.

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