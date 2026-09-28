'Шахед' упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал.

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Дрон РФ упал недалеко от границы с Польшей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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"Шахед" атаковал село Старовойтово на Волыни

Удар нанесен возле пункта пропуска "Ягодин"

Повреждено здание КПП, пострадавших нет

28 сентября во время воздушной тревоги на Волыни зафиксировали вражеский беспилотник типа "Шахед". Попадание произошло недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

"К сожалению, произошло попадание недалеко от границы с Республикой Польша в с. Старовойтово (МПП "Ягодин"), Ковельского района", - заявил он. видео дня

По данным ОВА, БПЛА зафиксировали в Камень-Каширском и Ковельском районах области. Речь идет о "Шахеде" с реактивным двигателем.

Попадание зафиксировали в селе Старовойтово Ковельского района, недалеко от границы с Республикой Польша, в районе международного пункта пропуска "Ягодин".

По его словам, ударной волной повреждено здание контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

"Прошу жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях", - подчеркнул Романюк.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Реакция Польши на удар РФ вблизи границы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на российский удар.

"Очередная атака России на западе Украины. Реактивный беспилотник нанес удар по украинской территории примерно в 2 км от пункта пропуска на границе с Польшей (Дорогуск)", - написал он.

По его словам, воздушное пространство Польши нарушено не было.

"Наши средства противовоздушной обороны и авиация были готовы к действиям. После отмены тревоги самолеты вернулись на базу, а системы обороны перешли в режим мониторинга и дежурства", - добавил министр обороны.

Как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что россияне начали подбирать тип ударного беспилотника под конкретные погодные условия на маршруте.

По его словам, давление на Силы обороны растет не только за счет количества средств поражения: враг параллельно отрабатывает новые тактические приемы.

"Первое, на что будет обращать внимание противник, - это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую он хочет поразить. Если будет туман, облачность, это будет затруднять работу украинской противовоздушной обороны. И, соответственно, противник будет применять то или иное средство - реактивный или обычный "Шахед". В этом вопросе они очень хорошо ориентируются", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки в Шевченковском районе, в центре столицы, зафиксировано падение БПЛА на нежилое здание. Есть погибшие и раненые.

Также страна-агрессор Россия днем 28 сентября атаковала Днепр беспилотниками. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 12 получили травмы.

Трое человек погибли и еще четверо получили ранения в результате российских ударов по Запорожской области в ночь на 27 сентября. По предварительным данным, одна из жертв - житель поселка Комышуватое, куда попал удар по частной застройке.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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