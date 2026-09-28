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Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадки

Юрий Берендий
28 сентября 2026, 19:30
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Чтобы получить крупный чеснок, грядку готовят за 2 недели. Эксперты рассказали, какие удобрения внести, на какую глубину перекопать почву и когда сажать.
Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадки
Озимый чеснок - как подготовить почву к посадке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как подготовить грядку под озимый чеснок
  • Когда готовить грядку под чеснок
  • Что внести в почву перед посадкой чеснока

Грядку под озимый чеснок следует подготовить примерно за две недели до высадки зубчиков. За это время земля после перекопки успеет осесть, а после посадки чеснок останется на нужной глубине.

Опытные садоводы советуют заранее позаботиться о структуре и питательности почвы. Как отмечают специалисты издания NewsWeek, грядку для озимого чеснока рекомендуется готовить примерно за две недели до посадки. Как правильно подготовить почву, какие удобрения использовать и когда высаживать чеснок - выяснял Главред.

видео дня

Как подготовить почву для озимого чеснока

Перед перекопкой участка необходимо равномерно распределить органические и минеральные компоненты. На каждый квадратный метр рекомендуется внести 6–8 кг хорошо перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 30 г гранулированного удобрения на основе золы.

Такой подход позволяет одновременно улучшить структуру почвы и обеспечить её питательными веществами. В то же время указанные дозировки не следует воспринимать как универсальные для каждого участка, ведь потребность зависит от состава, кислотности и плодородности почвы.

Сколько навоза внести перед посадкой чеснока

Для подготовки грядки используют только хорошо перепревший навоз. Он обогащает почву органическим веществом и делает землю более рыхлой, благодаря чему корневой системе чеснока легче развиваться.

Важно не заменять его свежим навозом.

"Важно использовать только хорошо перепревший навоз. Свежий навоз не рекомендуется вносить перед посадкой озимого чеснока", - подчеркивают опытные садоводы.

Смотрите видео о том, когда и как сажать чеснок на зиму:

Зачем нужен суперфосфат для чеснока

Особое внимание во время осенней подготовки уделяют фосфору. Суперфосфат является его источником, а этот элемент необходим для развития корневой системы.

После посадки зубчики должны укорениться до наступления устойчивых заморозков. Именно поэтому перед перекопкой на квадратный метр рекомендуют около 30 г суперфосфата, равномерно распределяя его по поверхности.

Какую золу внести на грядку под чеснок

Для подготовки почвы также используют гранулированное удобрение на основе золы, полученной после сжигания пожнивных остатков подсолнечника. Ориентировочное количество составляет 30 г на 1 м².

Гранулы удобно распределять по участку, а после попадания в почву они постепенно разлагаются в зависимости от влажности и свойств земли.

Сколько удобрений нужно на 1 м²

Перед перекопкой на каждый квадратный метр грядки нужно равномерно распределить 6–8 кг хорошо перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 30 г гранулированного удобрения на основе подсолнечной золы.

Увеличивать количество компонентов без необходимости не стоит.

Не рекомендуется увеличивать дозы "на всякий случай". Фактическая потребность зависит от состояния и плодородности почвы", - отмечают специалисты.

На какую глубину перекапывать грядку под чеснок

После внесения всех компонентов землю нужно перекопать примерно на 15–20 см. Во время этой работы удобрения смешиваются с почвой, а крупные комки земли измельчаются.

После перекопки поверхность грядки выравнивают. Особенно важен этот этап для тяжелых почв, которые быстро уплотняются и могут затруднять развитие корней.

Урожай чеснока
Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Когда сажать озимый чеснок после подготовки грядки

После завершения работ грядке нужно дать отстояться примерно две недели. За это время почва оседает, после чего можно формировать ряды и высаживать озимый чеснок.

"После подготовки дайте грядке "отстояться" примерно две недели, после чего можно формировать ряды и высаживать озимый чеснок", - советуют опытные садоводы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, садовод Тама Мирная назвала последовательность осенних обработок для клубники. Она объяснила рекомендации по калийной и кальциевой подкормке клубники осенью. По ее схеме первую обработку проводят по листьям, а в конце сентября вносят сульфат калия и отказываются от азотных удобрений.

Блогер и огородник с канала "Все своё" рассказал об условиях хранения свеклы до весны. Он подчеркнул, что для длительного хранения корнеплодов оптимальны сухие прохладные условия. Он советовал собирать свеклу в сухую погоду, подсушивать ее перед укладкой и не укладывать мокрые экземпляры.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трёх крупнейших еженедельных журналов страны. Издавался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира издавался на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только в онлайн-версии для всех платформ и устройств. Newsweek предлагает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

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