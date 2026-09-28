Борщ на самом деле "насыпают" или "наливают": как правильно сказать на украинском

Академический словарь украинского языка фиксирует разговорное значение глагола "насыпать", которое касается и редких блюд, поэтому обе формы имеют право на жизнь.

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"Налить борщ" или "насыпать борщ" / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Как правильно говорить о борще на украинском языке

Что по этому поводу пишут словари

Почему "насыпать" рекомендуют чаще, чем "налить"

Дискуссию о том, что делать с борщом - наливать или насыпать, - окончательно разрешили словари: правильны оба варианта, несмотря на привычную логику деления глаголов на "жидкие" и "сыпучие". Языковой спор регулярно разгорается в больших семьях, члены которых родом из разных регионов Украины, сообщает Oboz.ua.

По общему правилу, глагол "наливать" применяется к жидкостям, а "насыпать" - к сыпучим веществам: крупам, муке, сахару или соли. Поскольку борщ - это свекольный суп, то есть жидкое блюдо, формально логичным выглядел бы именно первый вариант.

Что нашли в академическом словаре

Однако бытовая логика расходится с лексикографической практикой. Академический словарь украинского языка приводит среди разговорных значений слова "насыпать" и вполне "жидкие" оттенки - накладывать блюдо в посуду для употребления, а также просто наливать что-либо в посуду.

Иллюстрацией этого значения служит классическая украинская литература: в произведениях Панаса Мирного персонажи насыпают даже молоко. Словарь синонимов, в свою очередь, относит оба глагола к близким по значению.

Почему "насыпать" рекомендуют чаще

Практический вывод для тех, кто колеблется за столом, зависит от консистенции блюда. Жидкий борщ можно спокойно налить, а вот густой, в котором "ложка стоит", логичнее насыпать.

Отдельный аргумент в пользу второго варианта - его историческая преемственность. Это значение зафиксировано ещё в словаре Бориса Гринченко, поэтому часть языковедов называет форму "насыпать борщ" даже рекомендуемой.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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