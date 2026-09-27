Можно ли снова заморозить мясо из морозилки: ответ удивит даже опытных хозяек

Не стоит пытаться спасти продукт, если он долго находился без охлаждения или появились признаки порчи.

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Можно ли заморозить мясо повторно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему важно, как размораживали мясо

Повторная заморозка портит текстуру

Как сохранить мясо лучше

Не всякое размороженное мясо нужно сразу готовить. Если оно оттаивало в холодильнике и всё время оставалось холодным, продукт обычно можно вернуть в морозилку.

Главное - убедиться, что он не испортился и не вышел за допустимый срок хранения. Об этом пишет издание Martha Stewart.

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Если мясо размораживали в микроволновке или воде, перед повторной заморозкой его необходимо приготовить.

Почему важно, как размораживали мясо

Безопасность продукта напрямую зависит от температуры. При нагревании бактерии начинают активно размножаться, поэтому длительное пребывание мяса в тепле повышает риск порчи.

Размораживание в холодильнике считается наиболее безопасным вариантом: низкая температура замедляет рост микроорганизмов. При этом время после разморозки учитывается - повторная заморозка не обнуляет срок хранения.

Когда мясо лучше выбросить

Не стоит пытаться спасти продукт, если он долго находился без охлаждения или появились признаки порчи.

Повод отказаться от мяса - неприятный запах, липкая поверхность, необычный цвет или другие заметные изменения. В такой ситуации рисковать не стоит независимо от того, сколько дней продукт хранился.

Повторная заморозка портит текстуру

Даже безопасный с точки зрения хранения продукт может потерять в качестве. При замораживании внутри мяса образуются кристаллы льда, которые повреждают ткани. После разморозки часть влаги выходит наружу.

При повторном цикле повреждение усиливается: мясо может стать суше, жёстче и менее сочным. Поэтому многократно замораживать один и тот же кусок нежелательно.

/ Инфографика: Главред

Как сохранить мясо лучше

Чтобы не размораживать лишнее, заранее разделите мясо на порции. Упаковка также имеет значение: чем меньше внутри воздуха, тем лучше продукт защищён от обветривания и потери влаги.

На упаковке полезно указывать дату заморозки или разморозки. Это поможет контролировать срок хранения и не забыть, что продукт уже подвергался размораживанию.

Главное

Мясо, которое размораживалось в холодильнике и сохранило нормальный вид и запах, обычно можно заморозить повторно. Однако каждый новый цикл ухудшает его текстуру, поэтому оптимальный вариант - замораживать продукт небольшими порциями и размораживать только необходимое количество.

Смотрите видео - топ-блюд для заморозки:

В видео показывают, как заранее приготовить запас домашних блюд, которого хватит примерно на две недели. Автор использует около 7 кг мяса и готовит из него 10 разных заготовок для заморозки - от полуфабрикатов до блюд, которые останется только приготовить.

В результате получается около 10 кг домашних мясных заготовок. Такой подход позволяет значительно сократить время на ежедневную готовку, заранее продумать меню и сэкономить семейный бюджет.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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