Вы узнаете:
- Зачем прищипывать верхушки денежного дерева
- Какую ошибку чаще всего допускают владельцы
- Как ухаживать за растением после обрезки
Вытянутые ветви и разреженная крона денежного дерева - не сортовая особенность, а следствие отсутствия формирования. Толстянку (Crassula ovata) можно вернуть к компактной форме с помощью простой техники, не требующей инструментов: прищипыванием молодых побегов в период активного роста, сообщает La Voz.
Суть метода сводится к удалению только точки роста на кончике молодой ветки. После этого растение начинает развивать новые побеги из нижних узлов, и крона становится гуще.
Прищипка выполняет сразу две функции: контролирует длину ветвей и не дает отдельным стеблям чрезмерно вытягиваться, из-за чего суккулент теряет округлую форму.
Как выполнить процедуру
Сначала нужно найти новый побег на конце ветки. Чистыми пальцами мягко сжимают ростовую почку и удаляют только верхушку, сохраняя уже сформировавшиеся листья.
Если побег слишком толстый и пальцами его не удалить, используют предварительно продезинфицированные ножницы - срез должен быть чистым.
Наибольшую эффективность эта техника дает весной и летом, когда толстянка переживает пик вегетации.
Чего делать не стоит
Самая распространённая ошибка - обрывание крупных листьев в надежде получить более пышное растение. Здоровые листья участвуют в фотосинтезе, и для прищипывания их удалять не нужно.
Второй риск - чрезмерное вмешательство. Цель процедуры заключается в том, чтобы удалить верхушки лишь части побегов и дать растению развиваться равномерно.
После прищипывания уход стандартный: субстрат с хорошим дренажем, а почва должна просыхать между поливами, иначе избыток влаги приведет к загниванию корней. При достаточном освещении и периодическом прищипывании молодых побегов толстянка сохраняет округлую, густую и компактную структуру.
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Об источнике: La Voz del Interior
La Voz del Interior (lavoz.com.ar) - одна из самых влиятельных и старых ежедневных газет Аргентины, основанная в 1904 году в городе Кордоба. Ее цифровой портал включает широкий спектр тем - от местных и национальных новостей до мировой политики, экономики, культуры и спорта. Издание является главным информационным ресурсом провинции Кордоба и занимает лидирующие позиции среди региональных онлайн-медиа страны.
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