Прищипывание верхушек молодых ветвей стимулирует рост боковых побегов и позволяет сохранить компактную крону.

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Почему денежное дерево нужно прищипывать / Коллаж: Главред, фото: unsplash

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Зачем прищипывать верхушки денежного дерева

Какую ошибку чаще всего допускают владельцы

Как ухаживать за растением после обрезки

Вытянутые ветви и разреженная крона денежного дерева - не сортовая особенность, а следствие отсутствия формирования. Толстянку (Crassula ovata) можно вернуть к компактной форме с помощью простой техники, не требующей инструментов: прищипыванием молодых побегов в период активного роста, сообщает La Voz.

Суть метода сводится к удалению только точки роста на кончике молодой ветки. После этого растение начинает развивать новые побеги из нижних узлов, и крона становится гуще.

Прищипка выполняет сразу две функции: контролирует длину ветвей и не дает отдельным стеблям чрезмерно вытягиваться, из-за чего суккулент теряет округлую форму.

Как выполнить процедуру

Сначала нужно найти новый побег на конце ветки. Чистыми пальцами мягко сжимают ростовую почку и удаляют только верхушку, сохраняя уже сформировавшиеся листья.

Если побег слишком толстый и пальцами его не удалить, используют предварительно продезинфицированные ножницы - срез должен быть чистым.

Наибольшую эффективность эта техника дает весной и летом, когда толстянка переживает пик вегетации.

Чего делать не стоит

Самая распространённая ошибка - обрывание крупных листьев в надежде получить более пышное растение. Здоровые листья участвуют в фотосинтезе, и для прищипывания их удалять не нужно.

Второй риск - чрезмерное вмешательство. Цель процедуры заключается в том, чтобы удалить верхушки лишь части побегов и дать растению развиваться равномерно.

После прищипывания уход стандартный: субстрат с хорошим дренажем, а почва должна просыхать между поливами, иначе избыток влаги приведет к загниванию корней. При достаточном освещении и периодическом прищипывании молодых побегов толстянка сохраняет округлую, густую и компактную структуру.

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Об источнике: La Voz del Interior La Voz del Interior (lavoz.com.ar) - одна из самых влиятельных и старых ежедневных газет Аргентины, основанная в 1904 году в городе Кордоба. Ее цифровой портал включает широкий спектр тем - от местных и национальных новостей до мировой политики, экономики, культуры и спорта. Издание является главным информационным ресурсом провинции Кордоба и занимает лидирующие позиции среди региональных онлайн-медиа страны.

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