Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растений

Всего два ингредиента превратят подоконник в оранжерею. Это не просто подкормка, это настоящий эликсир для роста и цветения домашних растений.

https://glavred.info/sad-ogorod/denezhnoe-derevo-budet-cvesti-kruglyy-god-sekretnaya-podkormka-dlya-vseh-rasteniy-10712867.html Ссылка скопирована

Простой рецепт из чая и дрожжей разбудит ваши растения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как приготовить натуральную подкромку для круглогодичного цветения

Как правильно удобрять комнатные растения

Осенью и зимой растения останавливаются в росте, могут сбросить все листья и засыпают. Для того, чтобы этого не случилось, их надо просто подкормить особым способом. В результате растения сразу же проснутся, пойдут в рост, зазеленеют и начнется активное цветение.

Рецепт секретной подкормки раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

видео дня

Данная натуральная подкормка способствует заложению большого количества почек. Соответственно, растения будут более пышно, долго и ярко цвести.

"У меня денежное дерево уже несколько лет просто круглогодично цветет. Хотя это растение из тех, которое сложно заставить цвести. Но не у меня. У меня дома пышный сад. Все гости всегда удивляются", - рассказала цветовод.

По ее словам, весь секрет эффективной подкормке, которую она применяет.

"Итак, на литр крутого кипятка я завариваю один чайный пакетик черного чая. Завариваю, пока настой не станет очень коричневым, чтобы чай был настоявшимся, круто заваренным и насыщенным. Обычно на это идет примерно полчаса", - поделилась женщина.

В чай нужно добавить одну чайную ложку сахара и хорошо перемешать.

Еще один ингредиент - треть чайной ложки дрожжей. Можно взять сухие, а можно и влажные.

"Эту подкормку надо настаивать, она должна "заработать". Но не сутки-двое, как в некоторых рецептах. Я берегу свое время, настаиваю один час", - сказала она.

Подкормка получается очень концентрированной. Ее нужно разбавить в соотношении: 1 стакан подкормки на 1 стакан воды комнатной температуры. Растения поливают из расчета 50 миллилитров на горшок.

В результате пышное и яркое цветение гарантировано, а все пожелтевшие листики станут снова зелеными.

"Скажу вам по секрету, такую подкормку даже продают в магазинах. Просто разливают по красивым баночкам, делают красивые этикетки и продают. Не понимаю, зачем такое покупать, когда можно сделать своими руками. Ведь делается она легко и просто, самое главное — копеечная. Своими руками легко можно сделать", - резбмировал цветовод.

Смотрите видео - Как приготовить действенное удобрение для цветов в домашних условиях:

Как писал Главред, толстянка может выглядеть как маленькое деревце с одним мощным стволом или как кустик, состоящий из нескольких тонких стволов. В зависимости от формы кроны, растение будет по-разному выполнять свою функцию по привлечению прибыли к своему хозяину. Детальнее читайте в материале: От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дерева.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред