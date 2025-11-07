Денежное дерево будет цвести круглый год: секретная подкормка для всех растений

Вы узнаете:
- Как приготовить натуральную подкромку для круглогодичного цветения
- Как правильно удобрять комнатные растения
Осенью и зимой растения останавливаются в росте, могут сбросить все листья и засыпают. Для того, чтобы этого не случилось, их надо просто подкормить особым способом. В результате растения сразу же проснутся, пойдут в рост, зазеленеют и начнется активное цветение.
Рецепт секретной подкормки раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО.
Данная натуральная подкормка способствует заложению большого количества почек. Соответственно, растения будут более пышно, долго и ярко цвести.
"У меня денежное дерево уже несколько лет просто круглогодично цветет. Хотя это растение из тех, которое сложно заставить цвести. Но не у меня. У меня дома пышный сад. Все гости всегда удивляются", - рассказала цветовод.
По ее словам, весь секрет эффективной подкормке, которую она применяет.
"Итак, на литр крутого кипятка я завариваю один чайный пакетик черного чая. Завариваю, пока настой не станет очень коричневым, чтобы чай был настоявшимся, круто заваренным и насыщенным. Обычно на это идет примерно полчаса", - поделилась женщина.
В чай нужно добавить одну чайную ложку сахара и хорошо перемешать.
Еще один ингредиент - треть чайной ложки дрожжей. Можно взять сухие, а можно и влажные.
"Эту подкормку надо настаивать, она должна "заработать". Но не сутки-двое, как в некоторых рецептах. Я берегу свое время, настаиваю один час", - сказала она.
Подкормка получается очень концентрированной. Ее нужно разбавить в соотношении: 1 стакан подкормки на 1 стакан воды комнатной температуры. Растения поливают из расчета 50 миллилитров на горшок.
В результате пышное и яркое цветение гарантировано, а все пожелтевшие листики станут снова зелеными.
"Скажу вам по секрету, такую подкормку даже продают в магазинах. Просто разливают по красивым баночкам, делают красивые этикетки и продают. Не понимаю, зачем такое покупать, когда можно сделать своими руками. Ведь делается она легко и просто, самое главное — копеечная. Своими руками легко можно сделать", - резбмировал цветовод.
Смотрите видео - Как приготовить действенное удобрение для цветов в домашних условиях:
Как писал Главред, толстянка может выглядеть как маленькое деревце с одним мощным стволом или как кустик, состоящий из нескольких тонких стволов. В зависимости от формы кроны, растение будет по-разному выполнять свою функцию по привлечению прибыли к своему хозяину. Детальнее читайте в материале: От формы толстянки зависит уровень дохода: как правильно формировать крону у денежного дерева.
Вам также может быть интересно:
- Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек дома
- Как заставить орхидеи, герань, фиалки цвести 365 дней в году: простой рецепт подкормки
- Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред