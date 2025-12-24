Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

Возвращение техосмотра не даст ощутимого эффекта для безопасности, но создаст ряд проблем для автовладельцев.

Обязательный техосмотр авто в Украине/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Государство сейчас не будет вводить техосмотр, ведь он лишь усилит напряжение в обществе

Эффект для безопасности будет минимальный, ведь доля ДТП по техническим причинам всего 1%

Введение потребует масштабной инфраструктуры и несет риски коррупции

Вопрос восстановления технического осмотра для частных автомобилей периодически появляется в публичном пространстве, однако реальных решений до сих пор нет. Адвокат Вадим Володарский в комментарии Главреду отметил, что в нынешних условиях государство вряд ли будет заниматься этим вопросом, ведь он может лишь усилить напряжение в обществе без ощутимого положительного эффекта для безопасности дорожного движения.

Юрист напомнил, что техосмотр для легковых авто был отменен еще во времена Януковича из-за тотальной коррупции. По его словам, процесс был настолько коррумпированным, что техосмотры массово "покупались", и это не было чем-то необычным - об этом знали все.

Он подчеркнул, что даже тогда, когда техосмотр "покупали", и сейчас, когда его для частных авто нет, доля ДТП по техническим причинам составляет около 1%. В эту цифру входят как реальные технические неисправности, так и случаи, когда водитель лишь ссылается на техническую причину, а также ситуации с внезапными неисправностями - например, когда лопается колесо, которые техосмотр предусмотреть не может.

"Поэтому, даже если что-то подобное будет введено и даже если представить, что этот процесс каким-то образом почти полностью избавит от коррупции, это все равно никак не повлияет на безопасность дорожного движения", - подчеркивает Володарский.

Он добавил, что даже когда коммерческий транспорт проходит обязательный технический контроль, на дорогах нередко можно увидеть грузовики, за которыми тянется густой столб дыма на всю проезжую часть

Адвркат отдельно обратил внимание на проблему старых автомобилей и качества топлива, которое в Украине далеко не всегда соответствует стандартам. Это, по его мнению, особенно будет влиять на прохождение проверок в части выбросов и может привести к тому, что исправные автомобили будут иметь трудности с прохождением техосмотра не по вине владельцев, а из-за экологических норм.

По его словам, гармонизация с европейским законодательством осложнена тем, что в странах ЕС нет единой практики. Там техосмотр проводится по-разному: где-то жестко, где-то лояльнее, а иногда встречаются случаи формального или "купленного" осмотра. При этом средний возраст автопарка в Украине превышает 20 лет, качество дорог значительно хуже чем в Европе, а состояние ходовой части автомобилей часто страдает именно из-за инфраструктуры.

Юрист добавил, что в случае введения техосмотра для всего частного транспорта встанет вопрос инфраструктуры, ведь речь идет о миллионах автомобилей, для которых нужно создать достаточное количество станций технического контроля.

Также следует учитывать проблемы с электроснабжением и обеспечением стабильной работы такого оборудования. По словам Володарского, реального выигрыша для безопасности движения при этом не будет, а проблем у всех участников процесса - очень много.

"Есть и риск злоупотреблений. Если техосмотр будут проводить отдельные частные станции, то тогда нужна отдельная инфраструктура. Если же это будут те же СТО, которые одновременно занимаются ремонтом, всегда будет существовать соблазн "находить" неисправности с целью дополнительного заработка", - предупредил адвокат о еще одном риске злоупотреблений.

Как писал Главред, в Украине готовятся к масштабной реформе в сфере безопасности на дорогах - планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас такое требование распространяется только на коммерческие грузовики и автобусы.

Напомним, в Украине меняется порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Начиная с 1 июля 2025 года, все проверки транспортных средств должны обязательно сопровождаться видеофиксацией.

О персоне: Вадим Володарский Вадим Володарский - украинский юрист и адвокат, который специализируется на вопросах, связанных с автотранспортом, дорожным движением, ДТП и административной ответственностью водителей. Он регулярно выступает как правовой эксперт в национальных медиа, комментирует изменения в законодательстве, судебную практику и спорные ситуации в сфере автомобильного права, в частности технический контроль, страхование и ответственность участников дорожного движения. Часто комментирует резонансные случаи, связанные с нарушениями ПДД, и предоставляет юридические консультации водителям.

