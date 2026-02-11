Укр
Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

Алена Кюпели
11 февраля 2026, 13:51
15
Одна из самых красивых актрис Украины поведала о своих триггерах.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич рассказала о своем решении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кратко:

  • О чем рассказала актриса
  • Какое важное решение она приняла

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич, которая долгое время страдает из-за хронических головных болей, сообщила о том, что приняла важное решение.

Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. По словам актрисы, она решилась на некоторые меры, чтобы поддержать свое здоровье. Она говорит, что в 2025 году из ее жизни ушел "айкос" (система для курения стиков - авт.).

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич поделилась личным/ instagram.com/kateryna__tyshkevych

"В 2025 году из моей жизни наконец-то ушел Айкос и даже бокал чего-то алкогольного, то есть любые интоксикации. Учитывая наличие хронического болевого синдрома и повышенную тревожность, я очень даже молодечек, что избавилась от этих костылей", - рассказывает Тышкевич.

Она также добавила, что это были триггеры, которые на самом деле, только ухудшали ее состояние.

Катерина Тышкевич рассказала о своих триггерах
Катерина Тышкевич рассказала о своих триггерах / Фото Instagram/tyshkevich

победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA ответила на критику своей конкурсной песни "Ridnym" и заявила, что не выбирала ее лично.

российская телеведущая Дана Борисова, которая построила скандальную карьеру в стране-оккупанте России, а также лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, поместила свою родную дочь на принудительное лечение.

О персоне: Катерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие.

Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.
7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

