"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

Виталий Кирсанов
11 февраля 2026, 14:13
Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил парламентариев за принятие изменений.
ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет / коллаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Рада приняла отсрочку для контрактников в возрасте 18-24 лет
  • Решение поддержали 243 нардепа

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, которые отслужили в рамках "Контракта 18-24". Об этом стало известно из трансляции заседания парламента в среду, 11 февраля. За законопроект №13574 проголосовали 243 народных депутата.

Документ устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев с дня увольнения с военной службы военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и уволены с военной службы.

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Устанавливается, что временно, в период действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения или отмены предельный возраст пребывания на государственной службе, а также в органах местного самоуправления применяется с учетом повышения такого предела на пять лет.

Министр обороны Михаил Федоров поблагодарил парламентариев за принятие изменений, которые гарантируют военнослужащим в рамках "Контракта 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.

"Это о справедливых правилах игры для молодых людей, которые сознательно выбирают защищать страну, доверие к государству и современный подход к формированию профессиональной армии. Есть еще ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать", - написал он в Telegram.

Могут ли украинцев мобилизовать, если у них исчезла отсрочка в Резерв+

Главред писал, что по словам адвоката Екатерины Анищенко, отсутствие отсрочки может стать основанием для мобилизации. Если у человека есть документы в подтверждение возможности получить отсрочку, но она не подтянулась, то в идеальном варианте такого человека отпустят домой с повесткой о том, в какую дату нужно появиться. То есть под подпись.

Анищенко добавила, что судебная практика показывает, что если у человека есть право на отсрочку, но гражданин не подал соответствующее заявление, это исключительно ответственность самого военнообязанного.

Отсрочка от мобилизации в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине планируют отменить отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили получить высшее, предвысшее или профессиональное образование. В Верховной Раде готовится соответствующий законопроект.

Военнослужащие по "Контракту 18–24" должны получить обязательное право на отсрочку. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, важной частью этого контракта для военных является возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы. Поэтому команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочок от мобилизации. 90% военнообязанных получили подтверждение без каких-либо заявлений.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

мобилизация ВСУ Верховная Рада контрактная армия мобилизация в армию новости Украины новости Украины и мира Михаил Федоров
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

