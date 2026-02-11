Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

Вы узнаете:
- Почему собака трогательно отреагировала на новый дом
- Как новые владельцы Виско относятся к ней
Жительница Висконсина Кэти Дарнелл взяла девятилетнюю собаку Виско, которая провела в приюте три года, пережив четыре неудачные попытки стать новым членом любящей семьи.
Главред узнал, что владелица собаки в TikTok опубликовала видео, на котором она очень интересно отреагировала, как будто осознавая, что она наконец-то в своем доме и ее теперь никто не бросит.
Как пишет Newsweek, по словам Кэти, даже после всего, через что прошла Виско, она не перестала дарить своей новой семье любовь.
"У нее такое большое сердце и нам так повезло, что она у нас есть", - написала новая хозяйка собаки.
Смотрите видео с реакцией Виско:
@katieldarnell 3 года. 4 неудачных усыновления. После того, как ее в последний раз вернули в приют, она провела 4 долгих месяца в ожидании. В 9 лет Виско наконец-то нашла свой дом здесь, с нами. Эта милая девочка не обходится без проблем, но ее счастье стоит всех этих трудностей. Даже после всего, что она пережила, она не отказалась от любви. У нее так много любви, и нам очень повезло, что она у нас есть. @mattlintvedt99 #seniorrescuedog#SeniorDog#RescueDog#AdoptDontShop#fromsheltertohome♬ original sound - Katie Darnell
Напомним, Главред писал, что кошка из приюта была лучшей няней для маленькой девочки и всегда ее оберегала. Однажды ребенок залез на лестницу, это увидела кошка и ее реакция удивила всех.
Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании Джесс взволновал телефонный звонок, на который она даже не надеялась: в местном приюте нашли ее кота Неда, пропавшего 10 лет назад.
