Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

Когда собака поняла, что у нее наконец-то появился дом, не сдержала радости.

У собаки Виско была тяжелая жизнь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему собака трогательно отреагировала на новый дом

Как новые владельцы Виско относятся к ней

Жительница Висконсина Кэти Дарнелл взяла девятилетнюю собаку Виско, которая провела в приюте три года, пережив четыре неудачные попытки стать новым членом любящей семьи.

Главред узнал, что владелица собаки в TikTok опубликовала видео, на котором она очень интересно отреагировала, как будто осознавая, что она наконец-то в своем доме и ее теперь никто не бросит.

Как пишет Newsweek, по словам Кэти, даже после всего, через что прошла Виско, она не перестала дарить своей новой семье любовь.

"У нее такое большое сердце и нам так повезло, что она у нас есть", - написала новая хозяйка собаки.

Смотрите видео с реакцией Виско:

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

