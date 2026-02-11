Укр
  Жизнь

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

Анна Косик
11 февраля 2026, 13:38
Когда собака поняла, что у нее наконец-то появился дом, не сдержала радости.
У собаки Виско была тяжелая жизнь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Жительница Висконсина Кэти Дарнелл взяла девятилетнюю собаку Виско, которая провела в приюте три года, пережив четыре неудачные попытки стать новым членом любящей семьи.

Главред узнал, что владелица собаки в TikTok опубликовала видео, на котором она очень интересно отреагировала, как будто осознавая, что она наконец-то в своем доме и ее теперь никто не бросит.

Как пишет Newsweek, по словам Кэти, даже после всего, через что прошла Виско, она не перестала дарить своей новой семье любовь.

"У нее такое большое сердце и нам так повезло, что она у нас есть", - написала новая хозяйка собаки.

Смотрите видео с реакцией Виско:

@katieldarnell 3 года. 4 неудачных усыновления. После того, как ее в последний раз вернули в приют, она провела 4 долгих месяца в ожидании. В 9 лет Виско наконец-то нашла свой дом здесь, с нами. Эта милая девочка не обходится без проблем, но ее счастье стоит всех этих трудностей. Даже после всего, что она пережила, она не отказалась от любви. У нее так много любви, и нам очень повезло, что она у нас есть. @mattlintvedt99 #seniorrescuedog#SeniorDog#RescueDog#AdoptDontShop#fromsheltertohome♬ original sound - Katie Darnell

Напомним, Главред писал, что кошка из приюта была лучшей няней для маленькой девочки и всегда ее оберегала. Однажды ребенок залез на лестницу, это увидела кошка и ее реакция удивила всех.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании Джесс взволновал телефонный звонок, на который она даже не надеялась: в местном приюте нашли ее кота Неда, пропавшего 10 лет назад.

Об источнике: Newsweek

Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

